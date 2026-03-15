Россиянин во время ссоры ударил возлюбленную пультом и стал фигурантом дела

В Североморске мужчина во время ссоры ударил возлюбленную пультом и стал фигурантом дела. Об этом сообщает ГУ МВД России по Мурманской области.

Инцидент произошел в квартире на улице Падорина. Ранее судимый местный житель поссорился с возлюбленной — в ходе конфликта мужчина схватил пульт от телевизора и ударил им избранницу по голове. После случившегося женщина обратилась за медицинской помощью, экспертиза зафиксировала легкий вред здоровью.

Выяснилось, что нападавший уже привлекался к ответственности за угрозу физическим устранением и умышленное причинение легкого вреда здоровью. В его отношении возбудили уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 115 УК РФ.

