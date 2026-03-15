Несколько тысяч человек вышли на «Марш мира» в поддержку кабмина во главе с Орбаном

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Политика

В Венгрии прошел «Марш мира» в поддержку правительства во главе с Орбаном
Jonathan Ernst/Reuters

В Будапеште состоялся «Марш мира» в поддержку политики правительства Венгрии во главе с премьер-министром Виктором Орбаном. Об этом сообщает ТАСС.

Шествие было организовано правящей партией «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз». В нем приняли участие десятки тысяч человек. Колонна демонстрантов прошла по центральным улицам столицы к площади Лайоша Кошута. Колонна участников растянулась почти на километр.

На площади Лайоша Кошута пройдет митинг. Ожидается, что в нем примет участие Орбан.

Накануне Орбан заявил, что Венгрия не будет колонией Украины и не поддастся на шантаж украинского президента Владимира Зеленского. Также он обратил внимание на нефтяную блокаду, устроенную Киевом в попытке оказать на Будапешт политическое давление и заставить венгерскую сторону согласиться на вступление Украины в Евросоюз.

В начале марта Зеленский принялся открыто угрожать Орбану на фоне решения Венгрии заблокировать выделение ЕС кредита Украине в размере €90 млрд. В частности, украинский президент предупредил, что сообщит адрес венгерского премьер-министра украинским военнослужащим, если тот продолжит блокировать транш.

Ранее экс-президент Украины призвал Орбана остановиться.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!