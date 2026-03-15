Несколько тысяч человек вышли на «Марш мира» в поддержку кабмина во главе с Орбаном

В Венгрии прошел «Марш мира» в поддержку правительства во главе с Орбаном

В Будапеште состоялся «Марш мира» в поддержку политики правительства Венгрии во главе с премьер-министром Виктором Орбаном. Об этом сообщает ТАСС.

Шествие было организовано правящей партией «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз». В нем приняли участие десятки тысяч человек. Колонна демонстрантов прошла по центральным улицам столицы к площади Лайоша Кошута. Колонна участников растянулась почти на километр.

На площади Лайоша Кошута пройдет митинг. Ожидается, что в нем примет участие Орбан.

Накануне Орбан заявил, что Венгрия не будет колонией Украины и не поддастся на шантаж украинского президента Владимира Зеленского. Также он обратил внимание на нефтяную блокаду, устроенную Киевом в попытке оказать на Будапешт политическое давление и заставить венгерскую сторону согласиться на вступление Украины в Евросоюз.

В начале марта Зеленский принялся открыто угрожать Орбану на фоне решения Венгрии заблокировать выделение ЕС кредита Украине в размере €90 млрд. В частности, украинский президент предупредил, что сообщит адрес венгерского премьер-министра украинским военнослужащим, если тот продолжит блокировать транш.

Ранее экс-президент Украины призвал Орбана остановиться.