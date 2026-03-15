Сотрудницу наркошопа с килограммом мефедрона поймали в Петербурге

В Петербурге полицейские поймали 32-летнюю женщину с килограммом мефедрона. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел 12 марта у дома №10 на Хасанской улице. Правоохранители при личном досмотре обнаружили у женщины пакет с мефедроном общей массой почти в килограмм. Выяснилось, что она уже была судима за аналогичное преступление и в момент задержания имела отсрочку от реального отбывания наказания. Злоумышленница призналась, что является сотрудницей одного из наркошопов и занимается там оптом.

В отношении фигурантки возбуждено уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере. Сейчас злоумышленница задержана.

Ранее мефедрон нашли в трусах у юноши в Иркутске.