Умер актер из фильма «Эскадрон гусар летучих»

«13 марта на 74-м году ушел из жизни актер, каскадер, писатель Александр Александрович Карин. <...> Александр Карин был красивым и отчаянным мужчиной, поэтому его актерско-каскадерские работы, даже небольшие, становились украшением любого фильма», — говорится в сообщении.

Карин родился 28 апреля 1952 года в Кемерово. В 1977 году будущий актер окончил Театральное училище им. М.С. Щепкина, после чего начал выступать в Московском Театре Комедии Росконцерта. В 1979 году Карин завершил Высшие курсы режиссеров и сценаристов. В период с 1978 по 1989 годы он работал в кино в качестве актера, каскадера и постановщика трюков.

Актер принял участие в съемках более 100 фильмов. Он известен по ролям в «Эскадроне гусар летучих», «России молодой», «Петре Великом», «Ярославе Мудром» и «Руси изначальной». Также Карин является автором книг «Страна Трюкания», «Бриллианты в гнезде», «Братья и сестры», «Распыл» и другим. Его работы дважды публиковались в издательстве Жан-Луи Гуро в компании Уильяма Шекспира, Шарон Стоун и так далее.

