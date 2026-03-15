«Это провокация»: тренера «Балтики» осудили за потасовку в игре с ЦСКА

Экс-игрок Дьяков: реакция ЦСКА на действия Талалаева адекватная
Футбольный эксперт и бывший игрок Виталий Дьяков заявил, что поступок главного тренера калининградской «Балтики» Андрея Талалаева в концовке матча 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским ЦСКА, который привел к массовой потасовке, не красит футбол. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Я понимаю, что эмоции, что хочется побеждать, но мяч вылетел за поле, Талалаев его берет и выбивает на трибуну. Естественно, для команды, которая проигрывает, это провокация. Поэтому реакция со стороны ЦСКА абсолютно адекватная. Зачем Талалаев так сделал? Это не красит ни его, ни любого другого, кто также сделал бы», — подчеркнул он.

Инцидент начался с того, что главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев взял мяч, улетевший в аут, и пнул его на трибуны, не дав ЦСКА произвести быстрое вбрасывание. Это возмутило игрока армейцев Энрике Кармо, который подбежал и толкнул специалиста. После этого началась потасовка, к которой подключился также наставник армейцев Фабио Челестини.

Оба главных тренера получили красные карточки.

Встреча, которая состоялась в Калининграде на стадионе «Ростех Арена», завершилась с результатом 1:0. Единственный гол в этой игре на 63-й минуте оформил Брайан Хиль. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого был назначен Кирилл Левников. Для армейцев это поражение стало четвертым подряд в чемпионате России.

В турнирной таблице национального первенства калининградский клуб поднялся на четвертое место, набрав 39 очков. Московская команда, наоборот, опустилась на пятую позицию, имея в активе 36 баллов. Лидирует в турнирной таблице «Краснодар», который за 21 тур набрал 45 очков.

В следующем туре РПЛ ЦСКА 21 марта примет на своем стадионе махачкалинское «Динамо». Стартовый свисток для футболистов прозвучит в 16:00 по московскому времени. «Балтика» в этот же день дома примет «Сочи», начало игры — 20:30 мск.

