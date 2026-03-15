Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Крыша в бассейне российского оздоровительного лагеря рухнула после ремонта

Прокис/VK

В Кузбассе произошло обрушение крыши в зоне бассейна в оздоровительном лагере. Об этом сообщает «ПроКис».

Инцидент произошел в городе Киселевске после проведения ремонтных работ в оздоровительном лагере «Лесная поляна». На фото с места происшествия видно, что в зоне бассейна обвалилась крыша.

Информации о пострадавших в результате произошедшего не поступало. Администрация Киселевского городского округа сообщила, что здание не эксплуатируется с 2025 года. На месте происшествия уже состоялась встреча с подрядчиком для определения объема работ по восстановлению кровли.

До этого крыша здания 19 века рухнула в Уфе. Прокуратура организовала проверку по факту случившегося.

Ранее появились кадры с места обрушения кровли цеха в Тульской области.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
