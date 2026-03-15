Крыша в бассейне российского оздоровительного лагеря рухнула после ремонта

В Кузбассе крыша в бассейне оздоровительного лагеря рухнула после ремонта

В Кузбассе произошло обрушение крыши в зоне бассейна в оздоровительном лагере. Об этом сообщает «ПроКис».

Инцидент произошел в городе Киселевске после проведения ремонтных работ в оздоровительном лагере «Лесная поляна». На фото с места происшествия видно, что в зоне бассейна обвалилась крыша.

Информации о пострадавших в результате произошедшего не поступало. Администрация Киселевского городского округа сообщила, что здание не эксплуатируется с 2025 года. На месте происшествия уже состоялась встреча с подрядчиком для определения объема работ по восстановлению кровли.

