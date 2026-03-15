Лепс о своих соцсетях: «Отписывайтесь немедленно»

Певец Григорий Лепс в беседе с «Пятым каналом», что не ведет соцсети.

Во время разговора с журналистами на церемонии вручения премии «Виктория» Лепса спросили о его аккаунте в Threads (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), где артист получил новую волну популярности. Артист признался, что не имеет к этому никакого отношения.

«Где, простите? Нет, ничего не пишу. Отписывайтесь немедленно!» — пошутил певец.

Как отмечает «Пятый канал», аккаунт Лепса в Threads имеет 106 тысяч подписчиков. Там публикуются ролики и новые снимки с музыкантом. Как пояснил певец, страницу ведут люди из его команды.

В марте Григорий Лепс признался kp.ru, что совсем не переживает из-за расставания с невестой Авророй Кибой. Артист уточнил, что пока не находится в отношениях. Он также пожаловался, что стал реже замечать в окружении красивых женщин.

Лепс также рассказал, что не держит зла на мать бывшей невесты, которая назвала его старым. По словам певца, ему не за что обижаться, потому что «так оно и есть».

На дне рождения Кибы ее мать рассказала, что при первом знакомстве с Лепсом она посчитала артиста слишком старым для своей на тот момент 18-летней дочери.

