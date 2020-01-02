Искажение итогов войны: Россия ответила на претензии Эстонии

Россия отвергает любые попытки посягательства на свои территории — так зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа ответил на слова спикера парламента Эстонии Хенна Пыллуааса о том, что Тартуский договор находится в реестре действующих международных договоров ООН.

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Тартуский мирный договор между РСФСР и Эстонией был заключен 2 февраля 1920 года в эстонском городе Тарту и предусматривал принадлежность эстонской стороне некоторых районов Ленинградской и Псковской областей. Соглашение утратило силу после вхождения Эстонии в состав СССР в 1940 году.

«Мы будем всячески противодействовать тем антироссийским законам, которые принимаются в Эстонии [по части] притеснения русскоязычного населения. Многие действия направлены на искажение истории Второй мировой войны. Мы это никогда не принимали и не будем принимать», — заявил в этой связи Чепа.

По его словам, слова Пыллуааса, сказанные в ходе новогоднего обращения к эстонской нации, не приведут ни к чему, кроме осложнения отношений с Россией, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Военный историк Юрий Кнутов напомнил, что в 1999 году Эстония сама подписала соглашение об установлении новых границ с РФ, а нынешние территориальные претензии Таллина противоречат итогам Второй мировой войны, передает РИА «Новости».

«Это фактически отказ от итогов Второй мировой войны. То есть Эстония отказывается признавать итоги войны и желает их пересмотреть.

Эстония находится на пороге экономического кризиса из-за окончания субсидирования Брюсселем, и ей выгодно раскручивать русофобскую карту», — указал эксперт.

В искомом заявлении Пыллуаас заявил, что 2 февраля будет 100 лет со дня подписания Тартуского мирного договора, заключенного между Советской Россией и властями Эстонской республики и установившего границу между двумя странами.

«После восстановления независимости все государства признали нас правопреемником Эстонской Республики во всех ее проявлениях, включая государственную границу», — подчеркнул Пыллуаас.

По Тартускому договору к Эстонии, в частности, отошла волость Нарва — включающая населенную ижорой и ингерманландцами территорию на правобережье реки Нарва, так называемую Эстонскую Ингерманландию (ныне входит в состав Кингисеппского района Ленинградской области).

Также Эстония получала волости Козе (в 1939 году переименована в Пийри) и Скарятино (в 1939 году переименована в Рая) — населенное этническими русскими правобережье Нарвы от устья реки Щучка до Чудского озера (ныне — часть Сланцевского района Ленинградской области).

Кроме того, к эстонской стороне отходил населенный русскими и сету Печорский край (ныне Печорский район Псковской области).

Министерство иностранных дел РФ неоднократно подчеркивало, что после вхождения Эстонии в состав СССР в 1940 году территориальные споры были разрешены. Тартуский мирный договор после этого утратил силу.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в частности, говорила: «Мы уже неоднократно отмечали, что эта тема закрыта раз и навсегда, обсуждать ее не намерены. Тартуский договор принадлежит истории».

В 2005 году Россия и Эстония согласовали границу после более чем десяти лет переговоров. Подписав пограничный договор, эстонские депутаты включили в преамбулу договора упоминание Тартуского мира.

В мае 2019 года министр внутренних дел Эстонии Март Хельме указывал, что России должна «вернуть» Таллину 5,2% территории. Об этом он заявил в четверг, 9 мая, на пресс-конференции по итогам заседания правительства, когда журналисты напомнили ему о том, что запланировавшая поездку в Эстонию французский политик Марин Ле Пен признает Крым частью России.

В ответ на это Хельме сказал, что мировому сообществу надлежит предъявить территориальные претензии России не только по Крыму, но и по Восточной Украине, Абхазии и Южной Осетии.

«Двойных стандартов быть не должно, до сих пор в руках России находится и 5,2% территории Эстонии. Россия не хочет нам ни возвращать эту территорию, ни давать за нее компенсацию, ни вообще обсуждать этот вопрос», — заявил глава эстонского правоохранительного ведомства.

В то же время он напомнил, что Япония «терпеливо ждет, когда ей удастся вернуть себе Курилы», так и Эстония готова ждать, когда вопрос территорий будет решен в плоскости международного права.

Однако глава правительства Эстонии Юри Ратас сообщил, что Рига признает нынешнюю границу с Россией.

Первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров назвал территориальные запросы Эстонии «старой песней» и напомнил о том, что политическую независимость прибалтийская страна получила благодаря России.

«Это старая песня. Все вопросы по территориальной принадлежности закрыты и не обсуждаются. Только хочу напомнить, что Эстония приобрела свою государственность благодаря России. Думаю, в этот день, 9 мая, надо сказать «спасибо» России за руку помощи, которую она в свое время протянула эстонскому народу», — заявил сенатор.