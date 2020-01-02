«Комическая ситуация»: крымские татары ответили Зеленскому

В региональной национально-культурной автономии крымских татар считают обращение президента Украины Владимира Зеленского к крымским татарам в новогодней речи комической ситуацией, передает РИА «Новости».

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«Все это комическая ситуация. Президент Украины в своем обращении вместо ответов на тот бардак, который все еще продолжается в стране, не забыл крымских татар, проговорив предложение на крымско-татарском языке. И, резюмируя свой вопрос-посыл, в заключение говорит, что мы все украинцы. Не могу согласиться с президентом Зеленским», — сказал глава организации Эйваз Умеров.

По словам собеседника агентства, крымские татары — «частичка многонациональной России», у которой «все было хорошо в 2019-м и еще лучше будет в 2020 году». Умеров отметил, что лучшим подарком для крымчан от Украины будет ее «взросление и признание выбора» жителей региона в пользу России, «родного дома».

Умеров считает, что фразу, произнесенную Зеленским на крымско-татарском языке, стоило адресовать не крымчанам, а активистам организации «Меджлис крымско-татарского народа» (экстремистская организация, запрещенная в России), которые сбежали из Крыма после воссоединения с Россией почти шесть лет назад.

Одним из основных посылов первого новогоднего обращения Зеленского как президента страны к украинцам было объединение. В частности, он призвал «патриотов», «малороссов», «ватников» и «бандеровцев» объединиться в новом году.

«В нашей истории много эпизодов, которые нас объединяют, но мы научились быть единой страной эпизодически. В Новом году нам надо быть единым государством каждый день, это должно стать нашей национальной идеей», — обратил внимание украинский лидер, напомнив, что все украинцы разные и что у жителей страны разные взгляды на события.

«В нашем паспорте не указано, правильный или неправильный украинец. Нет строки «патриот», «малоросс», «ватник» или «бандеровец». Там написано: «Гражданин Украины», у которого есть права и обязанности», — добавил он, используя несколько языков в видеообращении: украинский, русский и крымско-татарский.

Крым вошел в состав России в 2014 году после проведенного в регионе референдума. Почти шесть лет назад в Киеве произошел государственный переворот. Сразу после этого власти Крыма и Севастополя предложили местным жителям выразить свое мнение о вступлении полуострова в состав России при помощи голосования. В итоге более 95% участников референдума высказались за возвращение в состав России.

18 марта президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным Собранием.

Вместе с тем ряд стран не признает решение крымчан легитимным. Так страны ЕС и США буквально сразу после проведения всех процедур ввели антироссийские санкции.

Кроме того, переход Крымского полуострова под российскую юрисдикцию не принимают до сих пор и украинские власти, считающие, что это территория Украины, но временно оккупированная.

Киевские власти неоднократно говорили, что намерены вернуть полуостров обратно. В Кремле в ответ на такие заявления повторяют, что вопрос территориальной принадлежности полуострова для Москвы закрыт.

Ранее глава комитета крымского парламента по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель пояснил в комментарии РИА «Новости», что основными причинами возвращения крымчан в состав России стал тот факт, что «Крым ментально, культурно и исторически всегда был связан с Россией и оставался пророссийским даже во времена нахождения в составе Украины».

Кроме того, Гемпель добавил, что решению крымчан в пользу России также способствовало то, что «киевские власти начали ущемлять родной для крымчан язык межнационального общения — русский, затем началось попрание памяти героев Великой Отечественной войны».