Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Культура

«Гроб будет закрыт»: не стало уличного артиста «Непредсказуемого предсказателя»

В Санкт-Петербурге простятся с уличным артистом Леонидом Ивановым
Прощание с уличным артистом Леонидом Ивановым, известным как «Непредсказуемый предсказатель», пройдет в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на петербургский «Театр имени Которого Нельзя Называть».

Траурная церемония запланирована на 15 марта, она начнется в 11.00 прощание у морга на Екатерининском проспекте, 10.

«Гроб будет закрыт», — уточнил источник издания.

Позже останки Иванова отвезут в город Северсталь Московской области, где и расположится его могила.

Леонид Иванов с 2014 года приходил на Невский проспект в образе «Непредсказуемого предсказателя» с «волшебным чемоданом» с шуточными и добрыми предсказаниями. Пользователи социальных сетей уверяют, что его пожелания часто сбывались.

«Каждый год на фестивале «Театральный дворик» он встречал гостей — высокий, на ходулях, с волшебным ящиком в руках. Оттуда, из этого старого чемодана, все желающие доставали для себя предсказание-пожелание — шуточное, теплое, иногда очень личное и точное», — говорят об ушедшем организаторы тульского театрального фестиваля «Театральный дворик».

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
