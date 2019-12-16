«Антинародный сценарий»: украинцы против продажи земли

Бессрочная акция протеста против земельной реформы стартовала на Украине. Организаторами выступила оппозиционная партия «Батькивщина» во главе с Юлией Тимошенко.

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Вместе с оппозицией в акции принимают участие аграрии, профсоюзы, ветераны и волонтеры. При этом протест предполагается мирным, утверждают организаторы.

«Эта акция будет продолжаться до тех пор, пока наша Верховная рада не поймет, что служит народу, либо она такая нам не нужна», — добавила глава «Батькивщины».

Аграрии требуют прекратить рассмотрение закона об открытии рынка земли, отметила Тимошенко, также депутаты обязаны принять законопроект о всеукраинском референдуме по этому вопросу.

Протестующие намерены перекрыть главные автомагистрали в Херсонской, Полтавской, Харьковской, Одесской, Кировоградской, Черкасской, Житомирской и Хмельницкой областях, чтобы привлечь внимание правительства.

Кроме того, митинг состоится у стен украинского парламента — там соберутся все недовольные инициативой президента Украины Владимира Зеленского. По мнению Тимошенко, лидер страны доказал, что не хочет идти на компромиссы с народом.

«Ни к какому мнению украинцев он не будет прислушиваться. Он поставил жесткую задачу до Нового года принять закон о продаже украинской земли. Мы должны остановить этот антинародный сценарий», — подчеркнула глава «Батькивщины».

С мнением коллег по Раде согласны и депутаты от «Оппозиционной платформы — За жизнь», в которой не раз отмечали опасность отмены моратория на продаже украинской земли. Как говорил член партии Вадим Рабинович, эта инициатива может уничтожить Украину.

«Мы должны не дать распродать украинскую землю ставленникам [американского трейдера Джорджа] Сороса», — говорил парламентарий.

Вопрос земельной реформы не оставил равнодушными никого на Украине, но наиболее агрессивно на него отреагировали националисты из объединения «Свобода», которые подрались с депутатом от «Слуги народа» Андреем Богданцом в здании парламента.

Основной причиной для драки стало рассмотрение законопроекта по рынку земли в комитете по вопросам аграрной политики. Националисты пытались добиться снятия обсуждения с повестки дня, что в итоге привело к потасовке. В результате драки Богданец получил сотрясение мозга и был госпитализирован, а полиция возбудила уголовное дело против экс-депутатов от «Свободы» Игоря Мирошниченко и Эдуарда Леонова.

Бывший парламентарий Надежда Савченко тоже поддержала протесты против реформы, но подошла к этому более сдержанно, что ей в целом не свойственно. Экс-депутат возглавила автопробег в знак протеста против открытия рынка земли без всенародного голосования.

Савченко проехала по улицам Киева, призывая всех неравнодушных устраивать собственные флешмобы, чтобы получить отклик от правительства Украины. В частности, бывший депутат предложила принести мешки с землей к Раде и «засыпать ей депутатов».

Обращение экс-парламентария услышали аграрии, но вместо мешков они использовали более эффектный предмет. В ноябре протестующие принесли к зданию парламента Украины труп свиньи в гробу и пообещали захоронить животное в центре Киева.

Свою акцию они объяснили тем, что в случае снятия моратория им придется вырезать скот для того, чтобы собрать деньги и конкурировать с крупными агрохолдингами. А подобные компании, по их словам, не заботит жизнь обычных селян.

Бессрочный митинг Тимошенко и прочие протестные акции связаны с тем, что 13 ноября Рада приняла в первом чтении законопроект по земельной реформе. Документ предлагает с октября следующего года отменить мораторий на продажу сельскохозяйственной земли на Украине.

Таким образом земли физических и юридических лиц, территориальных общин и государства станут доступны к покупке, что крайне не устраивает большую часть жителей Украины и ряд оппозиционных партий.

По последним опросам Центра Разумкова, против снятия ограничений на продажу земли выступают около 68% респондентов, а почти 78% опрошенных считают необходимым вынести этот вопрос на всенародное голосование. Поддерживают же инициативу Зеленского лишь 23,2% украинцев, они уверены в необходимости отмены моратория.

Сам запрет на продажу сельскохозяйственной земли на Украине действует уже более 18 лет, Киев уже несколько лет пытается устранить ограничения. Дело в том, что земельная реформа — требование Международного валютного фонда, который выделяет Украине финансовую помощь при выполнении его условий.

Отменить мораторий до Зеленского пытался его предшественник Петр Порошенко, но он так и не смог пойти против оппозиции и общественного мнению. Мешало бывшему президенту отсутствие абсолютного большинства в Раде, которое в настоящее время есть у правящей партии «Слуга народа». К слову, Порошенко один из тех, кто пока никак не прокомментировал принятие законопроекта по земельному вопросу в парламенте. Его партия «Европейская солидарность» лишь пообещала внести поправки к законопроекту, но не стала критиковать инициативу Зеленского.

Власти Украины сейчас пытаются всячески успокоить парламент и народ. В частности, в Киеве утверждают, что один человек не сможет приобрести больше 0,5% от всей украинской земли. Однако текущие арендаторы при вступлении закона в силу получат возможность выкупить участки без торгов и с помощью беспроцентной рассрочки.

К тому же, украинское правительство намерено ввести запрет на покупку участков физическим и юридическим лицам из других стран.

Тем не менее инициатива правительства пока не находит поддержки у населения, чему способствуют подогреваемые оппозицией выступления аграриев. При этом большинство «Слуги народа» в Раде позволяет партии Зеленского принять реформу без поддержки парламентариев от других фракций, хотя в парламенте и продолжают говорить о важности голоса каждого народного избранника.

Тем временем комитет по вопросам аграрной и земельной политики Верховной рады Украины работает над условиями покупки земли, «финализируются формулировки», что иностранцы не смогут покупать землю, пока решение об этом не будет принято на общенациональном референдуме. Как информирует РИА «Новости» об этом сообщила заместитель главы фракции «Слуга народа» и глава пресс-офиса украинской партии Евгения Кравчук.

Относительно концентрации земли в одних руках, Кравчук заявила, что порог будет значительно уменьшен. «Разговоры идут о цифре 10-20 тысяч гектаров, что в десять раз меньше, чем было предложено в первом чтении», — отметила она.