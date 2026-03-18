Вице-президент США Джей Ди Вэнс планирует посетить Венгрию в ближайшие дни. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

«Вэнс планирует посетить Венгрию в ближайшие дни, демонстрируя поддержку премьеру страны Виктору Орбану», — говорится в публикации.

Точные сроки визита Вэнса в Венгрию не разглашаются.

До этого Орбан опроверг утверждения венгерской оппозиции о якобы попытках Москвы повлиять на исход парламентских выборов в Венгрии, которые назначены на 12 апреля. Венгерский премьер напомнил о попытках предъявить подобные обвинения нынешнему президенту США, когда тот баллотировался на пост главы Белого дома. Орбан отметил, что оппоненты американского лидера тоже говорили, что победа на выборах ему досталась «не без помощи России». Однако эти домыслы, указал премьер Венгрии, были опровергнуты.

Ранее Орбан обвинил Украину в желании разрушить экономику Венгрии.