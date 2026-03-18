Ухажер украл сейф с деньгами из квартиры возлюбленной и уехал в Москву

В Оренбурге мужчина украл сейф с деньгами из квартиры возлюбленной

В Оренбурге полиция задержала 20-летнего местного жителя, подозреваемого в краже сейфа с деньгами из квартиры своей возлюбленной, ущерб составил 725 тысяч рублей. Об этом сообщает УМВД по Оренбургской области.

Инцидент произошел, когда 18-летняя хозяйка квартиры принимала гостей — своего молодого человека и его родственника. Девушка ненадолго вышла, а парень в это время нашел сейф и скрылся с ним. По пути он уронил тяжелую ношу, замок не выдержал, и сейф открылся. Внутри оказались 725 тысяч рублей и телефон, который грабитель выбросил.

На похищенные деньги он купил два айфона и улетел в Москву, где потратил остатки на гостиницы, такси, еду и алкоголь. Подозреваемого задержали, возбуждено уголовное дело о краже.

До этого петербуржец вернулся домой и застал грабителя, пилившего сейф. Злоумышленник, увидев владельца квартиры, сбежал. Ущерб хозяин оценил в 150 тысяч рублей — столько составили повреждения. Оперативники задержали подозреваемого по горячим следам. Им оказался 19-летний житель Ижевска

Ранее в Мурманске сын похитил у отца 8 млн рублей и проиграл на ставках.