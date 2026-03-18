Трампу предложили необычную идею по разблокировке Ормузского пролива

Президенту США Дональду Трампу, ждущему помощи от союзников по разблокировке Ормузского пролива, следует отправить в регион американский авианосец Gerald R. Ford. Об этом написал экс-посол Великобритании в Узбекистане, историк и публицист Крейг Мюррей в соцсети Х.

«Уважаемый президент Трамп, почему бы вам не провести авианосец USS Gerald Ford через Ормузский пролив, чтобы показать всему миру, что вы способны его открыть?» — предложил Мюррей.

Он добавил, что авианосец Gerald R. Ford может пройти по Ормузскому проливу в сопровождении нескольких кораблей израильского военно-морского флота. Британский экс-посол выразил уверенность, что «все будут очень впечатлены», если США удастся это сделать.

16 марта Трамп раскритиковал союзников за отказ помогать США в ситуации с Ираном. В частности, он выразил недовольство из-за нежелания партнеров предоставлять Вашингтону минные тральщики для разблокировки Ормузского пролива, через который проходит около 20% всей морской торговли нефтью. При этом американский лидер добавил, что «не занимается агрессивным лоббированием», поскольку Соединенные Штаты «самая сильная страна в мире» и им «никто не нужен». Призывы о помощи, утверждает Трамп, нужны, «чтобы выяснить, как союзники отреагируют».

До этого президент России Владимир Путин заявил, что маршрут поставок нефти через Ормузский пролив фактически закрыт. По словам Путина, добыча нефти, которая завязана на использование пролива, «рискует полностью остановиться уже в ближайший месяц».

Ранее Макрон заявил, что Франция не будет помогать США с разблокировкой Ормузского пролива.