Победа Джонсона: британцы утвердили Brexit

По данным экзит-полов, на прошедших 12 декабря выборах в Палату общин (нижняя палата парламента) Великобритании Консервативная партия евроскептика Бориса Джонсона одерживает уверенную победу с большим отрывом от своих главных конкурентов — лейбористов.

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Погода в день голосования откровенно не располагала к выходу на улицу, дождь в Лондоне закончился лишь к закрытию избирательных участков. Тем не менее, поток желавших проголосовать к ближайшим школам, спортзалам, церквям и больницам — в которых организованы избирательные участки — не иссякал весь день, обеспечив явку в 66,5%.

Результаты подведены уже на 649 из 650 избирательных участков. Консерваторы преодолели порог в 326 мест для абсолютного большинства и получают 364 места в парламенте. У лейбористов 203 мандата, у Шотландской национальной партии — 48, а либерал-демократы показывают довольно слабый результат с 11 мандатами.

Опросы на избирательных участках говорили, что тори могут занять 368 мест из 650. Партии лейбористов прочили 191 место, Шотландской национальной партии — 55.

Предварительные официальные результаты будут объявлены позднее в пятницу. При этом

Консервативная партия уже может сформировать новое правительство без коалиции, а Джонсон еще надежнее закрепился на Даунинг-стрит.

Несмотря на сильное лобби лейбористов, идеи нацелившихся на Brexit до 31 января тори оказались ближе людям. Возможно, на такой результат повлияла и общая усталость британцев от подвешенной ситуации, которая поглотила страну после референдума по Brexit аж на 3,5 года.

Тогда 51,9% людей проголосовали за «развод» с Брюсселем. Большинство респондентов говорит о том, что с тех пор настроения насчет выхода из ЕС практически не изменились — британское общество так и осталось расколотым пополам, но, как выясняется, все еще с перевесом в сторону большей независимости от остальной Европы.

Консерваторам абсолютное большинство — то есть минимум 326 мест — было необходимо из-за того, что ни одна из других партий, способных войти в состав парламента, не выступает за сделку Джонсона с Евросоюзом.

По договору Джонсона, который ранее одобрил ЕС, Северная Ирландия после Brexit будет соблюдать правила таможенного регулирования Великобритании, однако останется в рамках единого рынка ЕС. В отношении внутреннего товарооборота между Северной Ирландией и Великобританией будут применяться британские таможенные правила и тарифы, тогда как товары, направленные на европейский рынок, уже подпадут под общеевропейское регулирование. В дальнейшем Северная Ирландия сможет самостоятельно выбирать экономический режим, который ей ближе. Такая сделка отчасти решает самый болезненный аспект «развода» Лондона и Брюсселя — таможенный.

По оценке премьера, это будет «хорошей сделкой для всей Великобритании, в особенности — для Северной Ирландии».

Хотя договор и встретил сопротивление в парламенте, жители страны, очевидно, поддерживают курс главы правительства.

Пока Джонсон концентрировался на обещаниях вывести Великобританию из ЕС до 31 января без новых отсрочек и проволочек, глава партии лейбористов Джереми Корбин продвигал идею нового референдума. Либеральные демократы же были намерены просто отказаться от выхода из ЕС.

Лидер лейбористов сказал, что это была «очень разочаровывающая ночь» для его партии. Он также заявил, что не поведет ее на следующие выборы, однако немедленно уходить не собирается — глава «красных» планирует остаться, пока не наступит период «размышлений».

При этом новый лидер британских либерал-демократов Джо Суинсон по итогам выборов потеряла свое место в парламенте, уступив кандидату от Шотландской национальной партии. Однако, она пообещала, что ее политическая сила «продолжит поддерживать либеральные ценности, за которые всегда стояла».

Тори, между тем, удалось заполучить даже ряд бывших опорных пунктов лейбористов — на Севере, в Мидлендс и Уэльсе в районах, которые поддержали Brexit на референдуме 2016 года.

Джонсон уже оценил результаты голосования, назвав Великобританию «величайшей демократией мира» в Twitter.

«Спасибо всем в нашей великой стране, кто голосовал, кто был волонтером, кто выступал в качестве кандидатов. Мы живем в величайшей демократии в мире», — написал сохранивший премьерское кресло Джонсон. Выступая после переизбрания депутатом от Уксбриджа и Южного Рейслипа, он сказал, что это«исторические выборы».

Борис Джонсон также подтвердил, что твердо намерен вывести Великобританию из ЕС к 31 января 2020 года.

Стоит отметить, что поддержка консерваторов варьировалась в зависимости от региона. Так, в округах, где более 60% избирателей поддержали выход из ЕС в 2016 году, наблюдается увеличение поддержки тори. Однако в тех местах, где более 55% голосов отдавались за то, чтобы остаться в Евросоюзе, число голосов в пользу партии упало.

Голосование за лейбористов значительно сократилось в областях, поддержавших выход из ЕС.