Всем будет лучше: постпред РФ призвал ЕС перезагрузить отношения

Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что новый старт отношениям РФ и ЕС может быть дан при новом евроруководстве, приступившем к обязанностям с 1 декабря. Об этом он заявил на приеме в российской дипмиссии в Брюсселе, передает ТАСС.

«Я абсолютно уверен: <...> мы можем стать свидетелями «нового начала» в наших отношениях, которые с учетом уже пережитого нами опыта будут зрелыми, мудрыми и взаимоуважительными», — сказал дипломат.

По словам Чижова, главный «отравляющий и противоестественный» фактор в российско-европейских отношениях — санкции, введенные ЕС в марте 2014 года. Постпред отметил, что многие механизмы сотрудничества Москвы и Брюсселя «простаивают».

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Однако взаимозависимость РФ и ЕС «никуда не делась»: именно на долю Евросоюза приходится почти половина товарооборота России. Чижов добавил, что россияне «бьют рекорды» по получению шенгенских виз. Кроме того, Россия и страны Евросоюза объединены сильными и старыми культурными связями, а также — взаимодействием в науке и образовании.

«Медленно, но верно в Брюсселе осознают, что друг без друга России и Европе жить и развиваться непросто, если вообще возможно», — подчеркнул постпред.

Наконец, Чижов заявил, что «синергия потенциалов России и ЕС» открыла бы широкие возможности для развития обеих сторон.

1 декабря новый представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что у стран Евросоюза нет единства относительно России. Он подчеркнул, что санкции сами по себе не составляют политику и некоторые страны ЕС хотели бы нормализации отношений с Москвой.

«Вопрос очень спорный. Некоторые страны неохотно идут на нормализацию отношений с Россией, а кто-то, наоборот, поддерживает это. Санкции сами по себе не составляют политику», — подчеркнул евродипломат.

Между тем Москва на партнерство с Евросоюзом смотрит прагматично, сообщил пару дней назад заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко. «Мы смотрим на перспективу наших отношений с ЕС <...> исходя из того, что обрыв контактов и введение санкций и барьеров друг другу ни к чему хорошему не приводит. Наоборот, на сегодняшний день они дают эффект, обратный ожидаемому», — отметил российский дипломат в разговоре с РИА «Новости».

В июле Чижов указывал, что для улучшения отношений между Москвой и ЕС последний «должен накопить критическую массу политической воли».

«Речь в этом плане идет о настрое той или иной страны-члена по поводу взаимодействия с Россией», — говорил Чижов.

Сейчас же отношения сторон «далеки от нормальных», множество проектов заморожено, приостановлено также и взаимодействие по линии парламентов стран. Однако никто не знает точно, когда произойдет улучшение ситуации.

Никуда не деться от факта, добавил Чижов, что Россия и Европа объединены многочисленными связями — торговыми, культурными и экономическими.

«Евросоюз является нашим крупнейшим торгово-экономическим партнером и источником инвестиций. В свою очередь, Россия остается крупнейшим поставщиком энергоносителей и ряда других товаров в ЕС», — резюмировал российский постпред.

Сейчас отношения между ЕС и РФ находятся в кризисе из-за санкций «за Крым». 20 июня Евросоюз официально продлил на год ограничительные меры против Крыма и Севастополя — до 23 июня 2020 года.

Как отметили в Совете ЕС, меры применяются к лицам и компаниям ЕС, при этом они ограничены территорией Крыма и Севастополя. Кроме того, в отношении России действует еще несколько пакетов индивидуальных и общих евросанкций, бьющих по бизнесу обеих сторон.

Впоследствии санкции неоднократно продлевались и дополнялись. Специальный докладчик ООН Идрис Джазаири ранее говорил, что Европа каждый месяц теряет от антироссийских санкций не менее $3,2 млрд.

Москва считает «крымские санкции» ошибочными — полуостров вошел в состав Российской Федерации на правах субъекта по итогам общенародного референдума, проведенного в соответствии с международным правом. Воссоединение с Россией поддержало подавляющее большинство населения.