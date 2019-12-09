Очная ставка: в Париже встречается «нормандская четверка». LIVE

Так или иначе, сегодняшняя встреча лидеров России, Украины, Франции и Германии — событие важное. Принимает гостей Эммануэль Макрон в Елисейском дворце. В 17:05 состоится встреча президента Франции и президента Украины. В это же время Владимир Путин встретится с Ангелой Меркель. Уже через полчаса запланирована встреча Макрона с Путиным, и встреча Зеленского с Меркель.
В 18:03, согласно расписанию, пройдет совместная рабочая сессия четырех глав государств. В 20:45 они проведут совместную пресс-конференцию, чего, к слову, участники «Нормандского формата» еще не делали.
Также, Офис президент Украины подтвердил двустороннюю встречу Зеленского и Путина после общей встречи.
На то, что встреча не принесет сенсаций, указывает и заявление МИД Украины, в котором сообщалось, что еще в сентябре советники президентов утвердили заключительные положения коммюнике, которое будет обнародовано по результатам саммита. По словам главы МИД Украины, это будет «документ не совсем амбициозный», «очень осторожный».
В документе сообщается, что члены «Нормандского формата» отмечают успешное разведение сил, определение следующих точек отвода войск, успешный обмен заключенными и намерение провести следующий обмен, а также продолжение работы переговорных команд по другим инициативам.
С гораздо большей вероятностью, сторонам удастся согласовать вопросы другого характера — обмен пленными и разведение войск. По этим пунктам Москва и Киев уже выразили схожие намерения, соответственно, на по итогам саммита следует ожидать результатов именно по этим двум темам.
От завышенных ожиданий от саммита предостерегают и Россия, и Украина.
«Очевидно, что соглашения не будет, и никто не ожидает никакого соглашения. Это было бы завышенными ожиданиями, от чего мы, кстати, энергично предостерегаем, — рассказал в интервью телеканалу «Дождь» пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. — Это необязывающий документ, необязывающее соглашение, но в нем можно ожидать, что будут зафиксированы какие-то точки, по которым есть совместное понимание».
С подобным заявлением выступила и пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель.
«Так 10 декабря война в Донбассе не закончится, это правда. Завышенные ожидания от «Нормандии», как ее уже окрестили в народе, могут принести послевкусие разочарования», — написала в своем Facebook Юлия Мендель.
По информации издания, Москву, в отсутствие прогресса в выполнении минских соглашений, вполне устраивает статус-кво. Российская сторона согласна на реализацию «грузинского сценария» в отношениях с Украиной. Пример Грузии демонстрирует, что и без дипломатических отношений можно сотрудничать в экономике и решать возникающие проблемы в других форматах.
Россия, конечно, имеет представление о планах Киева на сегодняшний саммит, и настрой Москвы не внушает надежды на прорыв в результате встречи. Сегодня утром «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в российских госструктурах, участвующий в переговорах по урегулированию конфликта в Донбассе и занимавшийся подготовкой к саммиту, сообщил, что Москва придерживается жесткой позиции касательно последовательности выполнения минских соглашений.
«Для них (украинской стороны) эта встреча политический акт, а для нас — рабочая. Если в соглашениях написано, что выборы должны быть досрочными, значит, их нельзя совместить с очередными. Никто не будет ничего пересматривать», — отметил он.
Главным противоречием остается вопрос проведения выборов в Донбассе, после которых территориям и будет предоставлен особый статус, согласно минским соглашениям. По мнению Украины, выборы должны быть проведены при соблюдении нескольких условий — обмен пленными, перемирие, и передача контроля над границей. На этом фоне Киев предлагает провести выборы в тот же день, что и во всей стране — 31 октября 2020 года.
Проблема состоит в том, что, соглашения предусматривают передачу Украине контроля над границей только после проведения выборов, а не наоборот, как того хочет Киев.
Президент Украины уже заявил, что везет в Париж свой план на этот счет, однако, вероятность того, что Россия согласится пойти на внесение каких-либо изменений в соглашения, крайне мала.
Примечательно, что совсем недавно украинское правительство отказывалось фиксировать особый статус «отдельных районов Донецкой и Луганской областей» в конституции. Теперь, однако, риторика Киева изменилась. Вероятно, с приближением встречи Россия четко дала понять, что это принципиальная позиция в переговорах.
Помощник президента Андрей Ермак и глава МИД Вадим Пристайко ранее подтвердили, что Украина готова провести конституционную реформу о децентрализации власти в стране. Впрочем, вопрос о том, какие именно полномочия готов предоставить сегодняшний Киев Донбассу, остается пока открытым.
«Отдельные районы Донецкой и Луганской областей могут получить дополнительные полномочия. Но это никогда не будет значить, что это будет федерализация или какая-то автономия», — говорил ранее Андрей Ермак.
Разногласия по части минских соглашений касаются, например, особого статуса Донбасса.
Соответствующий закон был принят Верховной радой еще в 2014 году. Он предполагает предоставление республикам права участвовать в формировании судов и органов прокуратуры, иметь собственные отряды народной милиции, заключать соглашения с регионами России, определять официальный язык, а также право на договорные отношения с центральной украинской властью. Закон вступает в силу лишь после проведения местных выборов в Донбассе.
Действие закона истекает уже 31 декабря этого года. После возвращения украинской делегации из Парижа, Верховная рада должна продлить действие инициативы, однако в начале следующего года Киев намерен внести в законопроект изменения, которые, судя по всему, и будут сегодня обсуждаться.
Минские соглашения были заключены 12 февраля 2015 года, когда под документом свои подписи поставили лидеры Франции, Германии, России и Украины — Франсуа Олланд, Ангела Меркель, Владимир Путин и Петр Порошенко.
Комплекс мер по выполнению соглашений предполагает прекращение огня, отвод войск, обмен пленными, конституционную реформу, «предполагающую в качестве ключевого элемента децентрализацию (с учетом особенностей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, согласованных с представителями этих районов), а также принятие постоянного законодательства об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей», амнистию, проведение местных выборов в ДНР и ЛНР и, наконец, восстановление Украиной контроля над границей.
С того года до реализации договора дело так и не дошло, и у сегодняшнего правительства Украины свой взгляд на то, в каком порядке и каким образом должны реализовываться соглашения. Судя по всему, это и станет предметом сегодняшних дискуссий в Париже.
Впрочем, ожидать каких-либо прорывов от сегодняшнего саммита не приходится. Россия и Украина, судя по всему, едут в Париж с противоречащими друг другу намерениями. Прийти к компромиссу сторонам будет не так просто. В центре дискуссии уже в который раз окажутся «минские соглашения», а именно, порядок их выполнения.
Впрочем, на этот счет президент Украины не переживает или же не подает вида, что переживает.
В пятницу Зеленский стал гостем программы «Свобода слова Савика Шустера», где он ответил на вопрос о том, боится ли он личной встречи с Владимиром Путиным
«Чего мне бояться? Я президент свободной страны. Я нормальный порядочный человек. Я не продаю нашу страну никому никогда, ни за что. Правда на нашей стороне. А если за твоей спиной правда, народ Украины и желание прекратить эту войну, ты крепнешь каждый день», — ответил он.
Конечно, сам факт прохождения саммита – уже одно из главнейших геополитических событий этого года. «Нормандская четверка» не собиралась с 2016 года. За это время обстоятельства серьезно изменились. Сегодня, кстати, Владимир Зеленский впервые встретится лично с Владимиром Путиным, что тоже немаловажный факт.
Политики уже неоднократно общались по телефону, однако, личная встреча – это совсем другой уровень переговоров, чей результат зависит от личных и профессиональных качеств обеих сторон. У Владимира Зеленского нет опыта ведения дипломатических переговоров и проведения подобных встреч. Как украинский лидер проявит себя в общении с Владимиром Путиным, у которого за плечами внушительный опыт общения с огромным количеством политиков при самых разных обстоятельствах – тоже, несомненно, одна из главных интриг сегодняшнего саммита.
Добрый день, дорогие читатели «Газеты.Ru»!
Сегодня весь мир ждет новостей из Парижа – там проходит долгожданная встреча «Нормандской четверки». Для президента Украины Владимира Зеленского – это, несомненно, главное событие за время его правления. Война в Донбассе затянулась, украинский народ, в подавляющем большинстве, желает скорейшего урегулирования конфликта. И именно на его плечи ложится эта миссия.
От результатов сегодняшней встречи может зависеть дальнейшее развитие конфликта в Донбассе и судьба Украины. Мы будем следить за ходом саммита в режиме онлайн.