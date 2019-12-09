Очная ставка: в Париже встречается «нормандская четверка». LIVE

Так или иначе, сегодняшняя встреча лидеров России, Украины, Франции и Германии — событие важное. Принимает гостей Эммануэль Макрон в Елисейском дворце. В 17:05 состоится встреча президента Франции и президента Украины. В это же время Владимир Путин встретится с Ангелой Меркель. Уже через полчаса запланирована встреча Макрона с Путиным, и встреча Зеленского с Меркель.

В 18:03, согласно расписанию, пройдет совместная рабочая сессия четырех глав государств. В 20:45 они проведут совместную пресс-конференцию, чего, к слову, участники «Нормандского формата» еще не делали.

Также, Офис президент Украины подтвердил двустороннюю встречу Зеленского и Путина после общей встречи.