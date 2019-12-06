Невечная война: почему Трампу и Си придется помириться

Китай вводит в отношении США ответные ограничительные меры, которые касаются американских дипломатов, работающих в КНР. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

«В ответ на введенные Госдепартаментом США ограничения для китайских дипломатов, которые начали действовать в октябре этого года, Китай уведомил посольство США в КНР о том, что мы немедленно примем ответные меры, — заявил китайский дипломат. — Китайская сторона вызвала представителя посольства США в КНР 4 декабря и уведомила, что с этой же даты были введены указанные меры».

Она также подтвердила, что, в частности, сотрудники посольства США должны будут уведомлять МИД Китая о своих намерениях встретиться с представителями региональных властей КНР за пять рабочих дней до запланированной встречи.

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«Наши меры являются зеркальными по отношению к тем ограничениям, которые ввели в отношении нас США. Речь идет об уведомлении за пять рабочих дней», — сказала Хуа Чуньин.

В октябре Вашингтон ввел визовые ограничения в отношении китайских чиновников, которые, по мнению Белого дома, ответственны или причастны к нарушениям прав уйгуров, казахов и других представителей мусульманского меньшинства в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) КНР.

Как пояснил тогда госсекретарь США Майк Помпео, подобные действия стали дополнением к решению Белого дома внести 28 китайских организаций в санкционный список из-за сложившейся в СУАР ситуации.

Отношения Китая и США находятся не в лучшем состоянии, между сторонами не прекращается торговая война.

Торговые конфликты между США и Китаем случались и раньше, однако для Трампа ситуация с КНР не просто бизнес. Для американского лидера Пекин давно стал серьезным противником, державой, которая бросает вызов Соединенным Штатам.

Развитие двусторонних отношений, впрочем, предугадать достаточно сложно. Глава Белого дома в свойственной ему манере посылает КНР противоречивые сигналы, которые можно расценить то как намерение урегулировать все споры, то как желание окончательно испортить взаимоотношения.

Сейчас стороны ведут трудный и затяжной переговорный процесс в рамках сделки по урегулированию двусторонних споров в сфере торговли. США ранее угрожали увеличить тарифы на ряд китайских товаров с 25% до 30%. Чтобы заставит Пекин принять условия Белого дома, Трамп уже поднял пошлины на продукцию китайского импорта в объеме $250 млрд, что нанесло сильный удар по китайской экономике.

Процесс урегулирования споров продвигается со скрипом, и оценить перспективы практически невозможно. В ноябре Трамп позитивно отзывался о ходе торговых переговоров, отмечая, однако, что если Вашингтон не получит «хорошей сделки, то сделки не будет».

В то же время официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн говорил, что Пекин и Вашингтон должны синхронно отменить часть дополнительных пошлин, чтобы достичь успехов в первой фазе торговой сделки.

Однако через несколько дней глава Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро заявил, что стороны не обсуждают отмену пошлин, так как, по его словам, повышенные тарифы «являются лучшей страховкой для США» и средством, позволяющим «быть уверенными в добрых намерениях Китая при ведении переговоров».

Если переговоры и имели какой-либо успех, то ситуацию осложнило принятие обеими палатами конгресса США законопроекта о правах человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. Более того, 27 ноября глава Белого дома подписал закон о демократии и правах человека в Гонконге, который также был одобрен конгрессом.

Инициатива подразумевает, что американская администрация будет регулярно следить за нарушением прав человека в Гонконге — госсекретарь США должен каждый год подтверждать, что город имеет достаточную автономию от Пекина. Это условие станет гарантией сохранения особого торгового статуса Гонконга, которым наделил его Вашингтон.

Помимо этого, согласно законопроекту, США оставляют за собой право вводить санкции против лиц, которые, по мнению Белого дома, причастны к нарушению прав человека в Гонконге. Также Вашингтон ввел запрет на поставки полицейского оборудования городу.

Реакция Китая была предсказуемой. Пекин ввел ответные ограничительные меры, заявив, что правозащитные организации США сыграли ключевую роль в разжигании беспорядков в Гонконге.

В число организаций, против которых вводятся санкции, вошла неправительственная организация со штаб-квартирой в США, осуществляющая мониторинг, расследование и документирование нарушений прав человека более чем в 70 странах мира — Human Rights Watch. Кроме того, Пекин приостановил рассмотрение запросов на заход в Гонконг американских военных кораблей и самолетов.

В то же время политологи сходятся во мнении, что ответные меры Китая выглядят скорее как демонстративные. Большинство правозащитных американских организаций и так не работают на территории КНР. Что же касается ограничений касательно захода в Гонконг американских военных кораблей и самолетов, то с этим Вашингтону уже приходилось сталкиваться и раньше.

Глава Белого дома и сам признавал, что подписание законопроекта о правах человека не будет способствовать продвижению переговоров. Кроме того, стоит учитывать и другие серьезные политические разногласия между сторонами, некоторые из которых не могут разрешиться годами, а иногда и десятилетиями. Окончательный статус Тайваня, напряженность в Южно-Китайском море, территориальные споры между КНР и Японией, которая имеет поддержку США — все это рисует удручающую перспективу для диалога Вашингтона и Пекина.

Тем не менее, надежды на улучшение ситуации все же есть. Сейчас КНР и США сосредоточены на главном для каждой из сторон вопросе — экономике. И именно торговля может стать тем недостающим ранее стимулом к успеху в переговорах.

Дональд Трамп, к слову, действует на фоне обостренного противостояния с Демократической партией, разгорающегося еще ярче по мере приближения президентских выборов, на которых глава Белого дома рассчитывает одержать победу. Демократынастроены не менее решительно.

Только сегодня спикер конгресса США Нэнси Пелоси объявила, что палата представителей готова приступить к обсуждению формулировок официальных обвинений против Дональда Трампа, что означает окончательное решение о начале процедуры импичмента.

На фоне столь серьезной атаки главе Белого дома крайне важно заручиться как можно большей поддержкой самих американцев. Трампу совершенно не нужен сейчас рост напряженности в отношениях с Китаем, который влияет на экономику США, пожалуй, самую чувствительную вещь для граждан страны.

Для переизбрания президенту, напротив, необходимо сбавить градус напряжения и прекратить торговую войну с Китаем. Такой шаг благотворно повлияет на экономику Соединенных Штатов, что глава Белого дома сможет записать в список своих достижений на международной арене.

Не менее важным успехом это станет и для председателя КНР Си Цзиньпина. Экономический рост страны — это, пожалуй, главное для лидера Китая. Ситуация с протестами в Гонконге не прибавляет политических очков главе государства. Стабилизация ситуации на рынке Китая, уменьшение торговых тарифов США дадут Си Цзиньпину время и возможность сосредоточиться на налаживании ситуации внутри страны. Рецессия экономики станет крайне болезненным ударом по политической карьере председателя КНР.

15 декабря Вашингтон должен увеличить свои тарифы. Такое развитие событий крайне нежелательно для Китая. Если стороны не заключат до этого времени сделку, то процесс окончательно можно будет назвать неудачным.

Как сообщал ранее Axios, Пекин был крайне раздражен решением Трампа подписать гонконгский законопроект, в результате чего переговоры были приостановлены. Однако в начале декабря старший советник президента США Дональда Трампа Келлиэнн Конуэй заявила, что соглашение между сторонами все еще может быть заключено до окончания 2019 года.

Помимо этого, как сообщал Bloomberg со ссылкой на источники, несмотря на подписание Трампом законопроекта, переговоры продолжаются.

Так или иначе, стимулов у обеих сторон достаточно, а Трамп и Си слишком прагматичные лидеры, чтобы продолжать вести изматывающую обе экономики торговую войну.