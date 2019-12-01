«Верните северные территории»: японцы вышли на митинг за Курилы

В Токио прошел митинг за возвращение «северных территорий», как в Японии называют южную часть Курильских островов, сообщило японское общественное телевидение. В нем приняли участие около 500 человек, среди которых были и бывшие японские жители этих территорий.

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Туда пришел и представитель японского правительства — министр по делам Окинавы и «северных территорий» Сэйити Это. «Мы продолжим добиваться взаимного понимания и всецело поддерживаем дипломатические переговоры [по этому вопросу]», — сказал он, выступая перед собравшимися.

По его словам, в случае передачи Россией четырех островов Япония будет развивать совместные проекты и поддерживать бывших жителей этих мест.

В митинге также поучаствовал губернатор северной префектуры Хоккайдо, который «от всего сердца» надеется, что «северные территории будут возвращены [Японии] как можно скорее». По завершении выступлений собравшиеся колонной прошли по центру столицы, скандируя лозунги с требованием «вернуть северные территории» Японии.

Митинг проводится ежегодно 1 декабря с 1945 года, когда мэр города Немуро на Хоккайдо подал соответствующее прошение в главный штаб оккупационных войск. В этот раз собрание состоялось в токийском парке Хибия.

В конце прошлого месяца министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что для заключения мирного договора с Японией необходимо признать суверенитет России над южной частью Курильских островов. Таким образом он ответил на заявление генерального секретаря кабинета министров Японии Ёсихидэ Суги, который сообщил о намерениях Токио вести переговоры о мирном договоре с Москвой через решение территориальной проблемы.

«Мы все-таки руководствуемся договоренностями, которые достигаются на высшем уровне между президентом России и премьер-министром Японии. Они договорились продвигаться в обсуждении проблем, которые у нас остаются, на основе декларации 1956 года, в которой четко сказано: сначала мы признаем территориальную целостность и суверенитет России над всеми нашими землями, включая и эти территории, признаем тем самым итоги Второй мировой войны, а потом, возможно, будет обсуждаться все остальное», — подчеркнул Лавров.

Незадолго до этого замглавы МИД России Игорь Моргулов пояснил, что страна не может заключить мирный договор с Японией из-за сохраняющихся разногласий в подходах.

По его словам, у государств принципиальные расхождения в отношении соглашения и это затрудняет процесс переговоров. Россия и Япония пока не смогли преодолеть свои разногласия, констатировал Моргулов. «Без этого дальнейшее продвижение в переговорном процессе очень затруднительно», — отметил он.

Москва и Токио не подписали мирный договор по окончании Второй мировой войны, поскольку нерешенным остался вопрос принадлежности островов Кунашир, Итуруп и Малой Курильской гряды. По окончании войны они вошли в состав СССР, но Япония считает их своими «северными территориями». В МИД РФ неоднократно утверждали, что закрепленный на международном уровне российский суверенитет над островами не подлежит сомнению.

В прошлом году президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились начать переговорный процесс о подписании мирного договора на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года. В сентябре текущего года они провели переговоры на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке. В ходе встречи главы государств в том числе поговорили о ситуации вокруг этого документа.

Абэ в ходе диалога с Путиным подтвердил намерение продвигать процесс, чтобы в итоге заключить мирный договор. Японский премьер заверил, что готов приступить к работе, ориентированной на будущее.

Президент России в свою очередь отметил, что мирный договор с Японией — это вопрос не только двусторонних отношений, но также безопасности и интересов других государств.

«Есть вопросы военного, оборонного характера, вопросы безопасности, и здесь мы должны учитывать и позицию третьих стран, и обязательства Японии перед третьими странами, в том числе перед Соединенными Штатами», — обратил внимание Путин.