Потеряете территории: Володин предупредил Украину

Национализм и притеснение малых народов могут спровоцировать выход из состава Украины некоторых областей, и власти страны должны отдавать себе отчет в этом, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Так он отреагировал на срыв украинской делегацией выступления депутата от Крыма Руслана Бальбека на женевском форуме ООН.

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Володин отметил, что Киев, прервав доклад представителя крымских татар, в очередной раз продемонстрировал свою нетерпимость к малым народам. По его словам, на Украине постоянно нарушаются права нацменьшинств — русских, венгров и поляков. В частности это касается их права на язык: сегодня Киев вводит украинский как единственный государственный и запрещает использование национальных языков в школах. «При этом сложно назвать малым народом 36% граждан Украины, которые считают русский язык родным», — обратил внимание Володин.

Депутат призвал новые украинские власти начинать работу не с обид и претензий, а с устранения ошибок. В том числе он посоветовал пересмотреть отношение к правам этнических групп в стране.

Володин назвал сильной стороной России ее уважение к своим многочисленным народам. Спикер Госдумы напомнил, что после вхождения Крыма в состав страны на территории полуострова официально закрепили три государственных языка — русский, украинский и крымско-татарский. Он рекомендовал Украине последовать примеру лучших практик других государств, а «не стучать по столу, как наследники Никиты Хрущева», демонстрируя неуважение к международному обществу.

К тому же Володин посоветовал украинским властям задуматься над тем, почему в 2014 году более 96% жителей Крыма и Севастополя — русские, украинцы, крымские татары, белорусы, армяне, азербайджанцы — поддержали идею вхождения в состав РФ.

Делегация Украины 28 ноября в Женеве сорвала выступление представителей России на форуме ООН по вопросам нацменьшинств, сообщал РИА «Новости» Руслан Бальбек. Когда он представлял свой доклад, некоторые люди позволяли себе кричать, стучать ногами, бить кулаками по столу, а кто-то даже был готов броситься в драку.

«Невозможно поверить, что подобные варварские выходки возможны в центре старой Европы — Женеве, которая является городом подписания великих гуманитарных конвенций», — сказал депутат.

После такого инцидента он решил, что украинская делегация сформирована не из дипломатов, а из тех, кто «бросал камни и размахивал цепью перед полицейскими на майдане». По его словам, представители соседнего государства в данном случае продемонстрировали «дикость и презрение» к ценностям демократии, в частности к свободе высказываний.

Его поддержала глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина, которая рассказала ТАСС, что делегация из Украины не просто прервала выступление российского представителя, но также направила в секретариат протест против самой Гридчиной и Бальбека.

«Секретарь лишил права слова официального делегата от России», — констатировала она.

Гридчина должна была представить доклад о правах человека на образование на языках национальных меньшинств, но ее выступление не состоялось. Глава украинской общины Крыма собиралась рассказать, как в Крыму относятся к украинскому языку.

Позже Гридчина заявила, что украинская делегация вновь попыталась сорвать выступление Бальбека. По ее словам, на втором дне форума депутат снова попытался представить доклад, но его четыре раза прерывала украинская делегация.

«Ему пришлось выступать под шум табличек украинской делегации. При этом представители Украины проигнорировали просьбу председателя форума прекратить такое поведение», — рассказала она.

Тем не менее, на этот раз представитель России все же смог завершить выступление. Гридчина уточнила, что свою речь он выстраивал вокруг вопроса соблюдения прав крымских татар в Крыму.

В Женеве 28 и 29 ноября под эгидой Совета ООН по правам человека проходила 12-я сессия форума по вопросам меньшинств. Там поднимались проблемы их образования, языков и прав.