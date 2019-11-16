Сдержать Россию: в НАТО предложили поменять тактику

Необходимо пересмотреть политику НАТО из-за то, что появились «угрозы гибридного характера», передает RT со ссылкой на доклад Оборонного колледжа Североатлантического альянса. Среди прочего, в документе упоминается идея «сдерживания» России.

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По мнению главы исследовательского центра колледжа НАТО Тьери Тарди, в настоящее время происходит изменение самой природы конфликтов и появляется новое явление — гибридная угроза. Особое внимание Тарди в своем докладе уделил деятельности на восточном фланге военно-политического блока, в частности вопросу «сдерживания» России.

«Что особенно важно, расширение повестки дня становится все более актуальным, даже если говорить о коллективной обороне применительно к восточному направлению и сдерживанию России», — утверждается в документе.

НАТО необходимо не только укреплять свою оборону, но и создавать общества, которые были бы устойчивы к гибридным угрозам, полагают эксперты Оборонного колледжа. Они также указывают на решение этого вопроса. Так, по их мнению, альянсу стоит развивать отношения с третьими странами, а также пересмотреть положения Устава НАТО, в которых прописаны принципы коллективной обороны. Например, в 5 статье внутреннего документа говорится, что если кто-то нападет на одного члена блока, то это будет рассматриваться как нападение на всех членов альянса.

«На восточном фланге жесткие меры по усилению обороны сопровождаются необходимостью развития устойчивости обществ и борьбы с угрозами, которые потенциально могут быть одновременно внешними и внутренними (из-за своей гибридной природы)», — приводит издание цитату из доклада.

Кроме того, в докладе учреждения НАТО рассматривается также вариант, при котором Россия «вторгнется» в страны Балтии. «Если, как часто предполагается, вторжение России на территорию НАТО будет заключаться в том, что «зеленые человечки» займут ключевые позиции (и будут дестабилизировать ситуацию) в городах какого-либо балтийского государства, <…> оставив в стороне споры о применении Пятой статьи, не должна ли реакция НАТО быть неизбежно разноплановой, сочетающей в себе весь спектр мер — от военных операций быстрого реагирования до действий военно-гражданского характера?» — задаются вопросом авторы доклада.

В Москве, в свою очередь, неоднократно заявляли, что Россия не собирается ни на кого нападать. По словам российского президента Владимира Путина, государство предпринимает лишь ответные меры на внешние вызовы и угрозы. «Россия никому не угрожает, а все наши действия в сфере безопасности носят исключительно ответный, а значит, оборонительный характер», — отмечал глава государства.

Ранее китайский аналитический портал Eastday.com сообщал, что НАТО планирует захватить Калининградскую область при помощи Польши. По мнению портала, произойдет это за два дня. Отмечается, что этот сценарий альянс предусматривает на случай войны с России.

В материале говорится, что Россия, в свою очередь, не будет отсиживаться в обороне. Вместо этого она атакует столицы восьми членов НАТО в течение пяти дней после вступления в конфронтацию. Последствия, по предположению автора портала, будут разрушающими. По прогнозам экспертов, это приведет к тому, что огонь полномасштабной войны распространится по всей Европе.

Возвращаясь к докладу Оборонного колледжа НАТО, стоит отметить, что в нем также утверждается, что модель альянса времен холодной войны сейчас теряет свою актуальность. В связи с этим требуется пересмотреть подходы НАТО к решению возникающих проблем.

«Существование в современном мире таких угроз, как Россия или ИГИЛ (организация запрещена в России)[террористическая организация, запрещена в России — «Газета.Ru»], показывает, насколько приоритетными для НАТО должны быть военная концепция или ответные действия военного характера и насколько сдерживание или принуждение необходимы для сохранения стабильности и целесообразности существования НАТО», — говорится в публикации.

При этом, несмотря на заявления, которые делает НАТО в отношении России, альянс выражает готовность к сотрудничеству с Москвой. Об этом, в частности, ранее говорил генсек блока Йенс Столтенберг. По его словам, страны-участницы Североатлантического альянса выступают за конструктивное общение с российской стороной, передает РИА «Новости».