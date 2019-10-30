Не говори «Прощай»: куда Brexit привел Британию

31 октября Великобритания должна была покинуть Евросоюз. Обещание Бориса Джонсона реализовать Brexit в назначенную дату любой ценой сделало его премьером, однако, ему так и не удалось реализовать задуманное. Соединенное Королевство остается частью ЕС до 31 января. Лондон сможет покинуть объединение и раньше, если Палата общин, наконец, утвердит соглашение по Brexit.

Впрочем, этот вопрос будет решать уже новый состав парламента. 12 декабря в стране пройдут досрочные выборы — одна из немногих побед Джонсона.

Первым довольно весомым успехом премьера стало внесение изменений в сделку с Евросоюзом. Брюссель, наконец, проявил мягкость в главном для Британии вопросе — касательно дальнейшей судьбы Северной Ирландии.

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В прежнем варианте сделки, предполагалось, что Северная Ирландия останется в едином рынке и таможенном союзе до тех пор, пока Лондон и Брюссель не придумают другой способ обеспечить прозрачность границы с Ирландией. Британский парламент был всерьез обеспокоен, что такой сценарий поставит страну в зависимость от ЕС на неопределенно долгое время. Именно из-за этого пункта Лондон трижды отвергал соглашение Терезы Мэй, что привело ее к отставке.

Борис Джонсон же оказался прав — Брюссель стал более сговорчивым с тем, кто готов покинуть ЕС без сделки.

Успехи и неудачи Бориса Джонсона

В соответствии с новым соглашением, Северная Ирландия останется в таможенном пространстве всей Великобритании, но также будет частью единого рынка Евросоюза. Вместе с тем Лондон будет применять таможенные правила ЕС и осуществлять сборы для товаров, следующих в Евросоюз через Северную Ирландию.

После окончания переходного периода соглашение будет продлеваться каждые четыре года с согласия Ассамблеи Северной Ирландии большинством голосов.

Новое соглашение через два дня было представлено парламенту. 19 октября члены Палаты общин собрались, чтобы рассмотреть его и не стали голосовать по сделке. Вместо этого они решили поменять регламент утверждения сделки и одобрили поправку, которая обязывает сперва принять законопроект, ратифицирующий новое соглашение.

Так, Палата общин практически лишила Джонсона возможности реализовать Brexit 31 октября. Премьеру пришлось просить Евросоюз о новой отсрочке.

Через несколько дней парламент снова собрался для голосования по сделке. 22 октября Палата общин большинством голосов поддержала закон о ратификации соглашения Джонсона, что стало почти историческим моментом — вопрос Brexit, наконец, сдвинулся с мертвой точки.

Через несколько минут депутаты отклонили ускоренный график выхода из Евросоюза и похоронили последнюю надежду Джонсона на Brexit 31 октября.

В ответ премьер-министр поставил перед парламентом вопрос о проведении досрочных выборов, что, по его мнению, станет единственной возможностью вывести Британию из политического тупика. Основания для такой точки зрения действительно существуют — сейчас в Палате общин попросту нет рабочего большинства, которое продвигало бы хоть какую-то позицию по Brexit, будь это выход без сделки или проведение нового референдума.

28 октября Евросоюз предоставил Джонсону отсрочку в надежде, что премьеру удастся провести инициативу досрочных выборов в парламенте. Однако оппозиционная Лейбористская партия не стала голосовать, что помешало Борису Джонсону набрать две трети голосов, необходимых для принятия законопроекта.

Премьер-министр на следующий же день снова внес постановление о досрочных выборах. На этот раз голосование прошло по иной процедуре, согласно которой для принятия инициативы требовалось простое большинство голосов.

29 октября вечером Палата общин подавляющим большинством голосов (428 против 20) проголосовала за внесенное правительством постановление о досрочных выборах 12 декабря.

Теперь инициативу рассмотрит Палата лордов, что, по большому счету, является формальной процедурой.

На этот раз лейбористы уже поддержали постановление премьер-министра, а лидер партии Джереми Корбин заявил, что проведение внеочередных выборов станет «уникальной возможностью» для преобразования страны.

Шансы оппозиции

Даже без участия Лейбористской партии Борис Джонсон, скорее всего, одержал бы победу на этот раз. Это политическое объединение призывало к выборам на протяжении последнего года, однако, в ходе первого голосования, когда премьеру нужно было не простое большинство, а две трети голосов, лейбористы воздержались.

Шансы партии на досрочных выборах не так высоки. О победе лейбористам мечтать не приходится, более того, они могут потерять около 10% мест в палате общин. Об этом свидетельствуют результаты сразу нескольких социологических опросов. В настоящее время партия занимает 243 кресла (из 650) в парламенте, но в результате досрочных выборов они рискуют лишиться 24 мест.

Как рассказал «Газете.Ru» директор Центра европейской информации Николай Топорнин, консерваторам есть, что предоставить избирателям в качестве козыря. Именно на плечи правящей партии легла ответственность за реализацию результатов референдума по Brexit. Благодаря Борису Джонсону и Терезе Мэй тори могут похвастаться сразу двумя версиями соглашения с ЕС и даже вариантом выхода из Евросоюза без сделки.

Парламент будет распущен 6 ноября. После этого Великобританию ждет предвыборная кампания, которая, как ожидается будет не менее ожесточенной, чем кампания перед референдумом.

Согласно данным YouGov, рейтинг консерваторов составляет 37%, в то время как партия Корбина имеет всего 22%. На третьем месте разместились либерал-демократы (19%), затем партия Brexit (11%) и, наконец, Зеленая партия (7%).

Примерно ту же картину демонстрируют опросы, проведенные службой DeltaPoll в октябре. Консерваторы могут рассчитывать на 37% поддержки, лейбористы — на 24%.

Лейбористы, впрочем, надежду не теряют. В ходе заседания, на котором депутаты голосовали за проведение досрочных выборов, оппозиция попыталась внести некоторые изменения. Так, лейбористы предложили снизить возраст избирателей до 16 лет, а также предоставить право голосовать гражданам других стран ЕС, проживающих в Британии.

Оба предложения были отклонены. Правительство заявило, что отзовет постановление о выборах, если поправки пройдут, так как подобные изменения требуют подробного обсуждения.

На самом деле, эти предложения обнажили неуверенность оппозиции перед выборами. Если бы поправки были приняты, это повысило шансы на успех Лейбористской партии, что также стало причиной категоричного отказа правительство рассматривать их.

Великобритания сейчас расколота не меньше, чем Палата общин. В 2016 году за выход из Евросоюза проголосовали 51,9% избирателей, против — 48,1%.

Лейбористы представляют интересы тех британцев, которые хотели бы остаться в составе ЕС — за этот вариант проголосовало, преимущественно, молодое население страны. Среди категории избирателей в возрасте от 18 до 24 лет более 70% выступили на референдуме против Brexit.

Что же касается второго предложения оппозиции, то, очевидно, гражданам Евросоюза, проживающих в Британии, Brexit доставит немало трудностей.

Их голоса, как и голоса молодежи, потенциально могли бы завоевать лейбористы, усилиями которых в том числе Соединенное Королевство так и не вышло из состава ЕС.

Впрочем, в условиях столь глубокого раскола в британском обществе, предугадать результаты выборов практически невозможно. Главная интрига состоит в том, удастся ли консерватором заполучить ощутимое большинство в Палате общин.

Также стоит учитывать, что политическая обстановка в Британии может в значительной мере повысить успех двух партий, выступающих за бескомпромиссные позиции по Brexit. К ним могут уйти многие избиратели, разочаровавшиеся в консерваторах и лейбористах — это Либерал-демократическая партия, которая выступает против выхода из ЕС, и партия Brexit, призывающая к решительному разрыву с Брюсселем.

Что скажут британцы

Нельзя также отрицать и то, что с 2016 года огромное количество подростков достигли возраста, в котором они могут голосовать. Соответственно, на этот раз молодежь может в большей мере повлиять на судьбу Brexit, ведь студенты в подавляющем количестве выступают против выхода из ЕС.

«Я, вероятно, буду голосовать за либерал-демократов, поскольку они имеют четкую и смелую позицию в отношении Brexit. У лейбористов слишком много политики, которая кажется недостижимой и контрпродуктивной, например, ликвидация платных школ. Они также не имеют четкой позиции Brexit и не смогли должным образом противостоять антисемитизму, который существует в партии», — рассказал «Газете.Ru» Хьюго, студент Кэмбриджского университета.

Он, как и большинство его сверстников, голосовал против выхода из Евросоюза, и продолжает придерживаться этой позиции, в связи с чем поддержка либерал-демократов кажется весьма логичным выбором.

«Мне кажется, что нет веской причины, по которой мы должны погрузить нашу страну в пучину сомнений, когда ЕС прекрасно сработал для нас. Я не хочу, чтобы Великобритания вышла из ЕС из-за неопределенности, которую это вызовет. Нет никаких доказательств того, что это улучшит нашу жизнь. На мой взгляд, Brexit является побочным продуктом правого национализма, которому нет места в современном обществе», — считает Хьюго.

Примерно той же позиции придерживается другой студент Кэмбриджского университета, Дэниел. Однако, несмотря на то, что он выступает против Brexit, Дэниел считает, что парламент должен реализовать результаты референдума 2016 года.

«Я буду голосовать за консерваторов. Обсуждаемая в широких масштабах сделка по Brexit была согласована из-за проницательного экономического управления в течение последних десяти лет. Кроме того, Корбин опасен с экономической точки зрения и питает антисемитизм в своей партии.

Я голосовал за то, чтобы остаться. Я видел в ЕС безопасную и прогрессивную единицу, частью которой должен быть. Однако демократический результат референдума нельзя отрицать.

Бизнесу нужна определенность, которая может быть обеспечена сделкой Бориса Джонсона. Новые отношения не изолируют Великобританию от Европы», — рассказал Дэниел.

Фред, выпускник Лондонского университета SOAS, также выступает против выхода из Евросоюз, на предстоящих выборах он намерен поддержать лейбористов.

«Я не хочу, чтобы Великобритания вышла из ЕС по ряду причин. На абстрактном уровне я чувствую, что ЕС является несовершенным, но необходимым международным проектом сотрудничества, который гораздо больше способен противостоять современным вызовам, чем любая нация в одиночку.

На национальном уровне я полагаю, что Brexit нанесет ущерб Великобритании, как в экономическом, так и в культурном отношении и может привести к дерегулировании крупного капитала и дальнейшему росту экономического неравенства в обществе.

И, наконец, на личном уровне я чувствую себя связанным с Европой в плане идентичности, и я ценю способность жить, путешествовать и работать в большинстве стран Европы без необходимости получения визы», — отмечает Фред.