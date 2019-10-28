Обвинили в шпионаже: Болгария выслала российского дипломата

Болгарские власти потребовали, чтобы российский дипломат в срочном порядке покинул страну. По данным внешнеполитического ведомства республики, представитель России, против которого ранее было возбуждено уголовное дело по обвинению в шпионаже, покинул территорию государства после встречи с послом, которая прошла 25 октября, передает ТАСС.

«Болгарская сторона высказала пожелание, чтобы сотрудник посольства был отозван в понедельник, до конца дня. По информации МИД, лицо уже покинуло территорию Болгарии», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее прокуратура Болгарии заявила, что против российского дипломата возбуждено уголовное дело. Соответствующая информация размещена на сайте ведомства.

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«Специализированная прокуратура возбудила уголовное дело за преступление против республики в отношении иностранного гражданина за то, что с сентября 2018 года на территории страны лицо — иностранный гражданин — собирало с целью передачи иностранному государству информацию, представляющую государственную тайну, касающуюся интересов Болгарии, ЕС и НАТО», — отметили в правоохранительном органе, добавив, что дипломат собирал информацию через болгарских граждан, которые имеют доступ к секретной информации.

Утверждается, что дело приостановлено, так как представитель страны имеет дипломатический иммунитет. Тем не менее, прокуратура уведомила об инциденте болгарский МИД. «25 октября главный прокурор Сотри Цацаров официально уведомил министра иностранных дел о фактах, установленных в ходе расследования, и действиях прокуратуры», — говорится в документе.

В российском посольстве комментировать сложившуюся ситуацию не стали. «Посольство воздерживается от комментариев», — сказал РИА «Новости» представитель дипмиссии.

Ранее 28 октября пресс-секретарь министра, координирующего работу спецслужб в правительстве Польши, Станислав Жарына сообщил, что Агентство внутренней безопасности задержало мужчину, также подозреваемого в шпионаже в пользу России.

После предъявленных обвинений в доме у некоего Петра С. прошли обыски. Они стали основанием для предъявления еще двух обвинений — «в незаконном хранении оружия и амуниции и использовании фальшивых документов», рассказал Жарын в комментарии «Польскому радио». В итоге Петра С. арестовали на три месяца.

Неделей ранее обвинения в шпионаже были выдвинуты против российских спецслужб, которые якобы создали агентурную сеть в Чехии. О том, что эта сеть была раскрыта и ликвидирована, заявил 21 октября директор службы безопасности и информации Чехии Михал Коуделка.

«Сеть полностью раскрыта и ликвидирована благодаря отличному сотрудничеству с национальным центром борьбы с организованной преступностью», — сказал он во время своего выступления перед чешскими депутатами.

Вместе с тем он добавил, что агенты были якобы связаны с ФСБ России. По словам Коуделка, дело «российских шпионов» будет продолжено, а затем включено в официальный ежегодный отчет. Он отметил, что шпионы получали финансирование от России, в частности, от российского посольства в Чехии.

Однако в самом посольстве опровергли слова главы контрразведки, заявив, что они «совершенно не соответствуют действительности», а диппредставительство «не имеет никакого отношения к какой-то агентурной сети»,

сообщает ТАСС со ссылкой на представителя российской дипмиссии в Чехии.

По данным чешского издания Respekt, эти шпионы проводили хакерские атаки на определенные цели в Чехии. Также СМИ отмечает, что в агентурной сети, о которой говорил Коуделка, якобы состояли россияне, получившие чешское гражданство.

Вместе с тем нередко наказание получают иностранные шпионы в России. Так, в апреле гражданин Норвегии Фруде Берг был приговорен к 14 годам колонии строгого режима. Следствие считает, что он пытался узнать информацию об атомных подлодках Военно-морского флота России. Шпионил он, как утверждает гособвинение, «за денежное вознаграждение», назначенное Норвежской разведывательной службой.