На всех станциях петербургского метро появилась оплата «по лицу»

Оплата проезда по биометрии заработала на всех станциях метро Петербурга

В Санкт-Петербурге внедрили оплату проезда по биометрии на всех станциях метро. Об этом сообщается на сайте городского комитета по транспорту.

«Заместитель начальника Петербургского метрополитена Вадим Арсеньев и заместитель председателя филиала ПАО «Сбербанк России» — Северо-Западный банк Сергей Фикс сообщили о полном оснащении всех станций метрополитена терминалами для оплаты проезда с использованием биометрических данных», — говорится в заявлении.

В профильном комитете объяснили, что пассажирам для оплаты проезда по биометрии необходимо на секунду задержать взгляд на камере терминала. При этом расстояние между устройством и человеком должно составлять 1–1,3 метра.

Транзакция должна обрабатываться не более трех секунд. Владельцы Единой карты петербуржца, привязавшие ее к биометрическим данным, при оплате «по лицу» смогут и дальше ездить в метро по льготному тарифу.

«В планах — внедрение механизма оффлайн-авторизации транзакций, что повысит стабильность работы турникетов даже при временных сбоях связи», — подчеркивается в публикации.

В феврале в пресс-службе Центра биометрических технологий рассказали журналистам «Газеты.Ru», что пассажиры более 1,5 млн раз воспользовались возможностью оплаты проезда по биометрии в метро Екатеринбурга, Казани, Самары, Нижнего Новгорода и Новосибирска. За год востребованность сервиса выросла в несколько раз — в начале февраля 2025 года количество оплат составляло около 130 тыс.

Ранее в Центральном банке РФ сообщили о намерении ввести единый QR-код для любых платежей.