«Бесчеловечное обращение»: как Бутина вернулась домой

Россиянка Мария Бутина, освобожденная накануне из американской тюрьмы, прилетела в Москву. Самолет SU 111 с Марией на борту приземлился в Шереметьево в половине двенадцатого утра.

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В аэропорту Бутину встречали отец и официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Прилетев, Бутина рассказала, что прежде всего хочет вернуться к семье и «сказать спасибо всем», кто ее поддерживал, в особенности — сотрудников российского МИДа и людей, которые писали ей письма и поддерживали материально.

Около четырех месяцев она провела в одиночном заключении. По словам девушки, там ее спасали жесткое расписание, спорт и вера.

«Чтобы не сойти с ума, у вас должен быть очень строгий план. Каждый час должен быть чем-то занят. Как только вы позволяете себе расслабиться и просто думать, мозг начинает накручивать вас: а что если, а вдруг. Это меня поддерживало», — призналась Бутина в интервью Sputnik и RT.

Каждый день своего заключения девушка описывала на бумаге, в результате набралось более 1100 страниц. Теперь она планирует сделать на этой основе некий «творческий проект».

Бутина также не исключает, что примет какие-то юридические шаги по защите своей репутации.

«Надо будет какие-то действия предпринять в отношении того беспредела, который со мной случился. Я пока предпочту не говорить, что я собираюсь делать», — добавила девушка.

Специальный докладчик ООН по вопросам внесудебных расправ Агнес Калламар, комментируя ситуацию вокруг Марии Бутиной, обратила внимание на то, что продолжительный срок в одиночном заключении — это форма «бесчеловечного обращения», сообщает РИА «Новости». При этом девушка провела в «одиночке» целых четыре месяца.

«Один из проектов, которые я хотела бы адресовать всему мировому сообществу, это подтолкнуть Америку к принятию конвенции ООН против одиночного содержания. Россия эту конвенцию подписала, Америка — нет. Это издевательство. Это пытка. Так нельзя. Я этого никому не желаю. Я через этот опыт прошла», — сказала Бутина в интервью Sputnik и RT по пути в Москву, отметив, что может в будущем заняться защитой прав несправедливо осужденных.

Минюст США при этом начал проверку, при каких обстоятельствах было возбуждено дело против Бутиной и не имело ли тогда место нарушение законодательства, сообщил ТАСС адвокат россиянки Роберт Дрисколл.

Бутину арестовали 15 июля 2018 года — за день до первой полноформатной встречи президентом России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которая прошла в Хельсинки. Тогда девушке предъявили два обвинения — в сговоре с целью продвижения российских интересов в Штатах, а также отсутствие при этом регистрации как иностранного агента. Лица, действующие на территории США в интересах других государств, каждые полгода должны докладывать американскому минюсту о своем финансировании, а также о своих соглашениях с работодателями.

Мария Бутина оказалась в США неслучайно. В течение порядка десяти лет она активно занималась либерализацией российского оружейного законодательства. В 2011 году в России ей было создано объединение «Право на оружие», лидером которого она оставалась до 2018 года. С 2012 года «Право на оружие» тесно сотрудничало с Национальной стрелковой ассоциацией США (НСА) и организовывало мероприятия, на которые приглашались видные американские чиновники и деятели оружейного бизнеса. После этого Бутина неоднократно посещала Соединенные Штаты, а в 2016 году получила студенческую визу.

Согласно доводам американского суда, во время своего пребывания в Соединенных Штатах Мария Бутина пыталась установить связи между российской стороной и командой Дональда Трампа. Для этого, по версии следствия, она пользовалась налаженными ранее контактами между «Правом на оружие» и НСА, а также установила ряд контактов с американскими консервативными политиками.

По словам Бутиной, в то время она активно сотрудничала с Александром Торшиным — экс-сенатором и бывшим зампредом Банка России, ушедшим в отставку спустя некоторое время после ареста подопечной. Свою деятельность в США Бутина, как она сама рассказывала на допросах и в общении с прессой, вела именно по поручению политика. Тот активно продвигал послабления в оружейной сфере, выступал на мероприятиях «Права на оружие» и был пожизненным членом НСА.

По словам Бутиной, общаясь с американскими политиками, она передавала информацию об этом Торшину. Он же, в свою очередь, делился этими сведениями с российским МИДом. При этом Бутина опровергает незаконный характер этого обмена — с ее слов, вся деятельность была открытой.

После ареста Бутиной ее контакт с Торшиным прервался.

«Родители пытались связаться с ним, но он на контакт не пошел. <…> У меня возникают к нему вопросы. Возможно, я не знаю всей ситуации и картины. Считаю, что нам нужно лично поговорить. Он как был для меня дорогим человеком, так и остается» — цитирует Бутину RT.

Торшин также может иметь отношение к связи Бутиной с Джоном Болтоном, тогда — советником Трампа по безопасности. О намерениях более тщательно проверить эти данные в прошлом году заявляли в конгрессе. Отмечалось, что Болтон принимал участие в мероприятиях, организованных Бутиной и посвященных обороту оружия среди гражданского населения.

Летом прошлого года, вскоре после ареста Бутиной, в сети появилось видео, где Джон Болтон высказывает в пользу либерализации права на ношение оружия в России на примере американского законодательства. Видео датировано 2013 годом — Болтон поздравляет россиян с двадцатилетием принятия Конституции, а также призывает к «расширению свобод». Изначально видео было опубликовано «Правом на оружие», записано оно, предположительно, по просьбе Александра Торшина.

В числе наиболее близких контактов Бутиной американские СМИ также называют политтехнолога Пола Эриксона. Его репутация в США неоднозначна — на Эриксона заведены уголовные дела о мошенничестве и отмывании денег. Предполагается, что через него Бутина пыталась контактировать с президентским окружением (Эриксон публично заявлял о своих связях с командой Трампа, однако представители последнего это опровергали). Также в этом списке фигурирует другой консерватор, сторонник российско-американского сближения Джордж ОʼНил.

Спустя примерно полгода после задержания, Мария Бутина пошла на сделку со следствием, но лишь частично, признавшись в нарушении законов о деятельности иноагентов. Как позже рассказала российским СМИ сама Бутина, она действительно не регистрировалась в таком качестве и не оповещала американских чиновников о своих действиях. Сами действия, по ее словам, при этом были легальны, и никакого урона американской национальной безопасности не наносили.

Таким образом россиянка избежала обвинений, представлявших наибольшую угрозу – в частности, статьи о шпионаже и других, которые по сумме могли обернуться для Бутиной 15 годами лишения свободы.

В апреле американский суд признал Бутину виновной. Россиянку приговорили к полутора годам тюремного заключения по обвинению в «сговоре с целью незаконной работы на правительство России», с последующей депортацией на родину. Российская сторона, а также сама Мария Бутина и ее родные сочли обвинительный вердикт несправедливым и чрезмерным. Посольство России в США назвало его «вопиющим беззаконием».

«Я считаю, что это совершенный абсурд. За нерегистрацию в качестве иностранного агента мне дали такой же срок, как человеку, который торговал секретной информацией в сторону китайского правительства... Это страшный позор американскому правосудию», — отозвалась о приговоре сама Бутина.

Российский МИД также раскритиковал приговор россиянке. В сообщении, опубликованном на сайте министерства, действия суда назвали «политическим заказом» и «позорным пятном на американской судебной системе».

В ведомстве отметили, что сделка со следствием не отменяет ее невиновности.

«Частичное признание вины, на которое Мария была вынуждена пойти из-за суровых условий содержания и угрозы большого тюремного срока, не отменяет ее полной невиновности», — говорится на официальной странице МИД РФ в Facebook.

Свое неодобрение касательно действий судебной системы США в деле Марии Бутиной высказывал и лично президент России Владимир Путин. Российский лидер заявил, что Бутина не исполняла никаких тайных заданий по приказу Москвы, о чем он сам может «ответственно заявлять».

В апреле, после вынесения россиянке окончательного приговора, Путин отметил, что не понимает, в чем, по мнению суда, состоит суть совершенного ею преступления. Он также назвал полуторагодичный срок «беспределом».

Тем не менее, после депортации Бутиной встречаться с ней российский президент не будет — об этом в эту пятницу заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

При этом в 2010 году, когда в США по обвинению в шпионаже были задержаны 10 российских разведчиков (в том числе Анна Чампан), ситуация была иной. Вскоре после того, как задержанные были обменяны на четверых агентов американских спецслужб и высланы в Россию, президент не только встретился с депортированными россиянами, но и сделал после этого ряд публичных заявлений.



24 октября официальный представитель Бутиной Александр Ионов заявил, что его подопечная подписала документы на освобождение и на депортацию из Соединенных Штатов. Через день после этого Мария Бутина была переведена в депортационную тюрьму во Флориде, откуда и отправилась на Родину.