Сийярто назвал сумму, которую требует Украина на содержание армии в 2026 году

Сийяро: Украина требует от ЕС еще €155 млрд на содержание армии в 2026 году

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто по итогам заседания совета глав МИД стран ЕС заявил, что Украина требует от ЕС еще €155 млрд только на содержание армии в 2026 году. Трансляцию заседания вел телеканал M1.

По словам Сийярто, кредита в €90 млрд Киеву недостаточно.

«Коллеги ясно дали понять, что ранее согласованных, а теперь заблокированных Венгрией 90 миллиардов евро недостаточно для удовлетворения финансовых потребностей Украины, и в ближайшем будущем необходимо принять решение о направлении еще большего количества ресурсов <...> на Украину. Это также подтвердил министр иностранных дел Украины [Андрей Сибига]», — поделился Сийярто.

23 февраля глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Венгрия в лице ее премьер-министра Виктора Орбана проявляет «вопиющее отсутствие солидарности» с Украиной, блокируя 20-й пакет санкций Евросоюза против РФ и выделение Киеву кредита на €90 млрд в счет замороженных российских активов.

Глава польской дипломатии напомнил, что Венгрия ранее уже заблокировала решение других важных вопросов — например, о возмещении €7 млрд из Европейского фонда мира странам, поставлявшим вооружение на Украину. По словам Сикорского, он пытался обсуждать эту тему с венгерскими коллегами, но те остались непреклонны.

Ранее в Венгрии рассказали о возможности «уничтожить» Украину за три недели.