Главный враг: как США толкают Китай в объятия России

Вашингтон не хочет конфронтации с Пекином, а ищет взаимодействия по таким вопросам, как экономика и контроль над вооружениями, заявил вице-президент США Майк Пенс, выступая в Вашингтоне в четверг. Чиновник при этом назвал Китай соперником Америки.

Реклама

«США рассматривают Китай как стратегического и экономического соперника», — заявил он.

По словам Пенса, за последнее время КНР не сделала ничего, чтобы улучшить отношения двух стран. В то же время вице-президент США заявил, что американцы хотят «для Китая лучшего» и относятся к его лидерам с уважением, несмотря на «многочисленные проблемы».

Как отметили американские СМИ, комментируя речь Пенса, Вашингтон по-прежнему оставляет дверь открытой для ведения диалога. В то же время слова о соперничестве, которые публично произнес второй человек в стране, говорит о том, что Вашингтон готов к серьезному противостоянию с КНР.

Пенс в своей речи опирался во многом на положения оборонной доктрины США, в которой Китай и Россия назывались «ревизионистскими державами», бросающими вызов Соединенным Штатам.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал Китай угрозой для всего мира в сфере безопасности. При этом между двумя странами идет торговая война, связанная с желанием США добиться от Китая более выгодных условий для американских товаров. Противостояние длится уже больше года — с лета 2018 года. Тогда Вашингтон ввел пошлины в 25% на импорт китайских товаров общим объемом $34 млрд в год. Пекин принял зеркальные меры.

В начале октября прошел очередной раунд торговых переговоров, по итогу которых стороны условились отложить введение пошлин на китайские товары, ввозимые в США, до 15 октября — в обозначенный день США и Китай достигли консенсуса по торговому соглашению.

В речи Пенс выразил поддержку протестующим в Гонконге, которые уже несколько месяцев устраивают акции антикитайского характера. В Пекине при этом заявляют, что США используют ситуацию в городе для давления, чтобы получить рычаг на торговых переговорах.

Экономическое давление на Китай — идея Трампа, который неоднократно заявлял о том, что он будет бороться с китайской экономической экспансией в США еще во время предвыборной кампании. Недавно американский лидер вновь назвал Китай угрозой всему миру.

В условиях давления Вашингтона Китай укрепляет связи с Москвой. Министр обороны России Сергей Шойгу, который на этой неделе посетил с визитом в КНР, заявил, что отношения России и Китая переживают новую эпоху.

По его словам, изменения заметны в российско-китайском стратегическом сотрудничестве.

«Важную роль в них играют мероприятия военной направленности», — рассказал Шойгу.

Слова министра стали эхом недавнего сенсационного заявления президента России Владимира Путина о том, что Москва помогает Пекину создавать систему противоракетной обороны. Оба государства часто проводят совместные учения на Дальнем Востоке и даже создают совместную военную технику.

В последнее время это сотрудничество только усилилось. При этом экономические связи между двумя странами пока отстают от масштабов военных проектов. По данным ФТС, в 2018 году товарооборот составил $108 млрд. В планах российских властей увеличить его до $200 млрд. Это амбициозная задача: пока главным в российском экспорте в КНР остается минеральное сырье, а доля машин и оборудования составляет всего лишь 1%. Частные китайские компании тоже не слишком спешат в Россию, опасаясь американских санкций.