Миссия выполнима: как Бутину будут возвращать в Россию

Хотя юридически ничто не должно помешать Марии Бутиной вернуться в Россию, сложности на обратном пути могут возникнуть. Такое мнение выразил посол РФ в США Анатолий Антонов, передает РИА «Новости».

«Формальных препятствий для ее возвращения нет: загранпаспорт Марии заблаговременно передан иммиграционным властям США для ускорения депортации россиянки», — подчеркнул дипломат.

Однако, по словам Антонова, процесс высылки может занять около недели. В прошлые разы, когда россиян депортировали на родину, возникали трудности — тюрьмы были расположены далеко от аэропортов, а на рейсах в Россию могло не быть свободных билетов.

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«Как мы понимаем, Мария будет направлена через депортационный центр, где она может провести некоторое время в ожидании отправки», — добавил посол.

Российская дипмиссия также направила официальную ноту в Госдепартамент, попросив разъяснить порядок возвращения Марии Бутиной. «О нашем обращении доложено в Белый дом, извещены минюст и федеральное бюро тюрем. Собеседники в Госдепе обещали держать в курсе происходящего», — подчеркнул Антонов.

Американская сторона уверяет, добавил он, что все будет сделано «по закону».

Освобождение Марии Бутиной назначено на 25 октября. В течение трех дней после этого россиянка планирует вернуться в Москву. В одном из столичных аэропортов ее будет встречать семья.

В апреле американский суд признал россиянку виновной в «сговоре с целью незаконной работы на правительство РФ» и приговорил ее к 18 месяцам тюрьмы.

Бутину задержали в середине лета 2018 года — ее обвинили в незарегистрированной деятельности на территории США в качестве агента российского влияния. Адвокат Бутиной Роберт Нил Дрискол заявил, что его подзащитная не пыталась каким-либо образом оказать влияние на американскую политику. Выдвинутые против 29-летней гражданки РФ обвинения «попросту раздуты», а сама она не является разведчицей, подчеркнул адвокат.

Дрискол также отметил, что Бутина только «пыталась поспособствовать улучшению отношений между Россией и США».

В ходе расследования Бутина призналась, что действительно не регистрировалась как иностранный агент, как того требует американское законодательство. При этом россиянка отрицает обвинения в работе на российскую разведку.

Сложность процесса заключается в беспрецедентности этого дела.

Мария Бутина известна в России и США как защитник права граждан на хранение и ношение оружия. Газета The Washington Post сообщала, что Бутина провела в апреле 2015 года лекцию в университете Южной Дакоты в качестве «оружейного активиста». Лекция была организована школьным департаментом по политической науке и двумя студенческими группами, и была посвящена праву ношения оружия в России. В мероприятии участвовали немногим более десятка студентов.

Кроме того, представитель учебного округа Су-Фолс Бен Шумахер рассказал изданию, что Бутина общалась примерно с 20 школьниками, которым рассказала о женщинах в предпринимательстве, а также про свой путь создания собственного бизнеса. Шумахер пояснил, что Бутина не вела никаких политических дискуссий.

В июле 2015 года Бутина была замечена в летнем лагере в Южной Дакоте, который организовали представители Республиканской партии. Ее участие было запечатлено на фотографиях в соцсетях, говорится в статье, а также в Twitter одного из лидеров лагеря — Дасти Джонсона. В одном из постов он пишет, что «детям понравились ее рассказы о борьбе за свободу России».

Бутина также позиционировала себя как борца за свободу, сражающегося с властным режимом в РФ, отметил позже Джонсон.

В России Бутина возглавляла движение «Право на оружие», насчитывающее около 5 тыс. членов. Она выступала за право для граждан владеть огнестрельным оружием.

Представитель МИД России Мария Захарова, комментируя дело Бутиной, назвала девушку «жертвой русофобии американских властей» и потребовала справедливого расследования этого резонансного случая. Посольство РФ после задержания Бутиной поддерживало с ней постоянный контакт.