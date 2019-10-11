«Зеленский не может»: Путин о разводе сил в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский не смог обеспечить разведение сил в Донбассе, сказал президент России Владимир Путин на заседании Совета глав государств СНГ.

«Договорились о разводе сил, но никак действующий президент не может обеспечить развод боевых подразделений и техники — ну не может. Подъехали туда националистические военные формирования и публично заявили: если армия уйдет с этих позиций, мы там встанем. Армия не уходит», — цитирует российского президента ТАСС.

По словам Путина, ополченцы самопровозглашенных ДНР и ЛНР уже не раз сигнализировали о готовности к разведению сил, запуская белые ракеты. Однако украинские силовики не отвечали на мирную инициативу, добавил он.

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Путин подчеркнул, что поддерживать нужно не «конкретных людей», а ту политику, которую они проводят.

Отвод войск в населенных пунктах Золотое и Петровское в Донбассе — одно из условий проведения нового саммита «нормандской четверки». Министерство обороны Украины заявляло, что силовики технически готовы к разведению сил. Спецпредставитель ОБСЕ по Донбассу Мартин Сайдик заявил, что разведение сил должно было начаться 7 октября.

При этом в украинском военном ведомстве заявили, что условие для начала процесса — отсутствие обстрелов на участке отвода в течение семи суток.

Однако в запланированный день бойцы украинского добровольческого полка «Азов» вопреки минским договоренностям попытались занять село Золотое в Донбассе. «Если свою прямую обязанность — защищать каждый сантиметр украинской земли — не выполняет президент, власть, то выполним еще раз мы, ветераны-добровольцы», — заявил глава «Национального корпуса» и командир полка Андрей Билецкий.

Сроки разведения нарушились также из-за того, что ополченцы ДНР и ЛНР якобы обстреляли населенные пункты. В самопровозглашенных республиках эти обвинения отрицают, возлагая вину за срыв разведения на украинских радикалов.

Националисты пытались прорваться через украинские же блокпосты Национальной полиции. Сотрудникам правоохранительных органов пришлось стрелять в воздух, чтобы отогнать их.

Спустя несколько дней Зеленский заявил, что не собирается решать проблемы Донбасса и Крыма военным путем, потому что «не готов терять людей». По словам украинского президента, его выбрали на пост главы государства не для того, чтобы он вводил военное положение.

«Если мы говорим про людей и территории, то первый приоритет — это люди, второй — территории», — подчеркнул украинский лидер.

Второе условие разведения сил в Донбассе — зеркальность процесса. И украинские силовики, и ополченцы должны отвести свои силы на 1 километр от линии соприкосновения. Наконец, третье условие — демонтаж укреплений после отхода личного состава подразделений.

Разведение сил — следствие согласования 1 октября в Минске «формулы Штайнмайера».

Постпред России при контактной группе по Украине Борис Грызлов по итогам заседания в белорусской столице заявил, что «согласован порядок введения в действие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей». По словам Грызлова, удалось преодолеть сопротивление украинской делегации, которое на прошлом заседании контактной группы затормозило подписание «формулы Штайнмайера».

Согласно этому документу, в день выборов особый статус для региона вводится на временной основе, а после опубликования отчета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) об итогах выборов — на постоянной. Эта идея была одобрена на встрече «нормандской четверки» в Париже еще в 2015 году.

При этом в четверг, 10 октября, Владимир Зеленский назвал вероятным выход Украины из минских соглашений.

«Если мы не будем принимать новый закон об особом статусе и не будем имплементировать «формулу Штайнмайера», то нам придется выходить из минского процесса. Это автоматически произойдет», — сообщил украинский лидер.

Положения этих документов — «Минска» и «формулы» — должны выполняться сторонами одновременно.

По мнению Зеленского, Украина может остаться с Россией тет-а-тет, если украинскую сторону обвинят в неисполнении подписанного.