«Это победа Путина»: как Россия и США меняются ролями

Россия стремительно движется к глобальному лидерству, а США теряют свои позиции, считает бывшая министр иностранных дел Испании Ана Паласио. Статья экс-главы испанского МИДа была опубликована на портале Project Syndicate.

Сейчас Россия стала считаться «настоящим посредником между мировыми силами», но всего несколько лет назад, после присоединения Крыма, мировая общественность считала Москву «деструктивным фактором».

Кроме того, как агрессия воспринималась деятельность России в Венесуэле и странах Африки, указывает Паласио.

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Роли поменялись после того, как президент Украины Владимир Зеленский принял «формулу Штайнмайера», дающую надежду на мирное урегулирование конфликта в Донбассе.

«Это важный шаг к нормализации российского присутствия в стране и ее связей с Европой и США. Таким образом, это была значительная победа Путина в его стремлении возродить Россию как глобальную державу», — пишет Паласио.

О росте влияния России в мире говорит также решение ООН сформировать комитет по подготовке новой сирийской Конституции. Эту идею, добавляет испанская дипломат, Москва предлагала еще в прошлом году.

При этом США теряют свое лидерство из-за ошибок Вашингтона – этот процесс начался еще при Бараке Обаме, убеждена Паласио. Хотя большая часть мирового сообщества по-прежнему считает Штаты «главной силой в мире», это лишь «последствия привычки».

Сейчас, утверждает экс-министр, США не демонстрируют готовности лидировать в мире. Она также предположила, что процедура импичмента президента Дональда Трампа окажет негативное влияние на международные американские позиции.

В июне 2018 года канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что Россия должна в качестве сверхдержавы поспособствовать установлению мира в Сирии и на востоке Украины.

Это заявление Курц сделал по итогам переговоров российского лидера Владимира Путина и президента Австрии Александера ван дер Беллена в Вене.

«Сегодня у нас была возможность поговорить о международных темах, что Россия в качестве сверхдержавы имеет большое значение в Сирии и на востоке Украины, и у России большая ответственность», — сказал Курц.

По его словам, австрийские власти выражают надежду, что Россия внесет вклад в налаживание ситуации в конфликтных регионах. Кроме того, он отметил, что Австрия надеется на прогресс в отношениях России и Европы.

Несколько месяцев назад президент России Владимир Путин рассказал в ходе «прямой линии», что Москва не собирается распространять свое влияние на территории других государств. На вопрос, является ли Россия сверхдержавой, Путин ответил, что страна не стремится к этому статусу.

«Мы не хотим вернуться к тому состоянию, в котором находился Советский Союз, когда он навязывал своим соседям, в том числе странам Восточной Европы, образ жизни, политическую систему и так далее», — отметил Путин.

Президент добавил, что такие методы ведения политических взаимоотношений являются непродуктивными, затратными и бесперспективными в будущем.

Европейские державы после пяти лет санкций и политического противостояния с Россией постепенно начинают менять свое мнение относительно роли Москвы. В конце августа 2019 года президент Франции Эммануэль Макрон в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным заявил о необходимости «пересмотреть подход к взаимодействию между Россией и ЕС».

«Я знаю, что Россия — европейская страна. Европа идет от Лиссабона до Владивостока. Российские граждане должны слиться с европейскими. Нам следует пересмотреть подход к взаимодействию между Россией и Евросоюзом. Москва имеет полное право на место в европейской семье», — заявил Макрон в ходе пресс-конференции.

Параллельно с этим все большее раздражение у Евросоюза вызывает внешняя политика президента США Дональда Трампа. Европейские лидеры, комментируя действия американского лидера по ядерной сделке, уже не скрывают своего недовольства. Шаги Трампа в отношении Ирана уже привели к эскалации ситуации и втянули в конфликт Европу.

Кроме того, Вашингтон поддерживает выход Великобритании из ЕС, что не может не отталкивать от США страны европейского континента. При этом из-за антироссийских санкций Европа несет существенные финансовые убытки.