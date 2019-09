«Байден невиновен»: Украина не выполнила просьбу Трампа

Украина не ведет никакого расследования в отношении бывшего вице-президента США Джозефа Байдена или его сына Хантера, заявило Национальное антикоррупционное бюро. Этот комментарий стал следствием скандала с телефонным разговором главы Белого дома Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, в ходе которого американский лидер попросил коллегу обратить внимание на Байденов с точки зрения правоохранительных органов.

Реклама

Президент США говорил о Байдене-младшем, который входил в совет директоров одной из крупнейших нефтегазовых компаний Украины, занимающейся разведкой и добычей газа в Днепровско-Донецком, Карпатском и Азово-Кубанском бассейнах. В беседе с Зеленским Трамп сказал, что Байден в частных беседах хвастался, что приложил руку к прекращению уголовного преследования своего сына за нарушения закона на Украине.

«НАБУ расследует уголовное производство по факту совершения неправомерных действий чиновниками Минэкологии во времена президента Януковича при выдаче специальных разрешений на пользование недрами ряду предприятий, учредителем которых является Burisma Limited, а конечным бенефициарным владельцем — экс-министр экологии», — говорится в пояснении украинского силового ведомства.

В НАБУ детализировали, что их детективы расследуют инциденты, произошедшие в 2010-2012 годах. Байден же стал одним из топ-менеджеров Burisma только весной 2014 года. Проверка же деятельности членов правления компании в другие годы к подследственности НАБУ не относится, а по линии уголовного кодекса к ним претензий нет. Ранее тогдашний

генеральный прокурор Украины Юрий Луценко также заявлял, что вопросов к иностранным руководителям Burisma нет.

Искомый телефонный разговор состоялся 25 июля.

«Там много людей говорит о сыне Байдена, что Байден сам остановил уголовное преследование, и многие люди хотят узнать об этом. Если бы Вы могли заняться этим с генеральным прокурором – было бы здорово. Байден стал хвастаться, что прекратил преследование, так что если Вы можете заняться этим... Это звучит ужасно для меня», — сказал Трамп.

Может быть, этот разговор так и прошел бы незамеченным, если бы не возмутил одного из информаторов Национальной разведки, написавшего жалобу на то, что Трамп оказывает давление на Зеленского с целью сместить с политического горизонта вероятно своего сильнейшего оппонента на будущих президентских выборах в 2020 году.

Как сообщил начальству автор доноса, президент США дал понять, что не будет встречаться с Зеленским, пока не увидит выгодных для себя шагов со стороны коллеги. Среди ключевых фигур в окружении Трампа, которые активно помогают ему в подобных вопросах, сотрудник разведки назвал адвоката президента США Рудольфа Джулиани. Трамп при этом и правда упоминал Джулиани в своем разговоре с Зеленским, призывая президента Украины пообщаться с ним.

Как рассказал доносчик, он узнал от высокопоставленных чиновников, что Трамп поручил вице-президенту Майку Пенсу отменить запланированную поездку на Украину для участия в инаугурации Владимира Зеленского в мае. Вместо него Трамп послал министра энергетики Рика Перри, передает НСН.

В итоге директор Национальной разведки США Джозеф Магуайр и генеральный инспектор разведывательных служб Майкл Аткинсон предстали перед сенатским комитетом, который потребовал от них рассказать о показаниях информатора. По словам Магуайра,

информатор, сообщивший о ситуации, не шпионит в пользу другой страны и не имеет каких-то политических интересов.

Президент США решил опубликовать расшифровку своего разговора с Зеленским. И хотя минюст США не нашел признаков давления в обнародованной записи, демократы в конгрессе грозятся не прекращать расследование. А самому Трампу может грозить импичмент. Бывший сенатор-республиканец от штата Аризона Джефф Флейк заявил, что «по меньшей мере 35» представителей партии будут готовы проголосовать за импичмент президента США.

В настоящее время сенат, который по закону голосует за импичмент, контролируется республиканцами. В нем заседают 100 человек: 51 республиканец, 47 демократов и двое независимых сенаторов. Для голосования по импичменту необходимо две трети голосов законодателей, передает ФАН.

По данным The Hill, в украинской компании (зарегистрированной официально в кипрском городе Лимасол) Байдену-младшему перечисляли вознаграждение примерно $150 тыс. в месяц в период с весны 2014-го до осени 2015-го. По данным The New York Times, Хантер Байден получал компенсацию в размере $50 тыс. в месяц по меньшей мере до апреля 2019 года.

На сайте компании указано о партнерстве с «Атлантическим советом» — деятельность этого американского аналитического центра в июле 2019 года Генпрокуратура России признала нежелательной.

В апреле прошлого года Burisma организовала форум с «Атлантическим советом» и возила американскую делегацию на свои месторождения. Бурение скважин показывали бывшим послам США Джону Хербсту и Роману Попадюку, бывшему замминистра обороны США по вопросам России, Украины и Евразии Эвелин Фаркас, президенту Американо-украинского делового совета Моргану Уильямсу.