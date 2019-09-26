«Экзистенциальный ужас»: Зеленского высмеяли в Сети

Выражение лица президента Украины Владимира Зеленского в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом насмешило российскую телеведущую Ольгу Скабееву. Об этом она написала в своем телеграм-канале.

«Лицо Зеленского на словах Трампа: «Я, правда, надеюсь, что вы поладите с Путиным», — подписала Скабеева скриншот трансляции встречи украинского и американского лидеров телеканалом Fox News. На кадре видно, что лицо Зеленского выражает довольно широкий спектр негативных эмоций.

Накануне, 25 сентября, президент Трамп во время встречи с Зеленским на Генассамблее ООН посоветовал своему украинскому коллеге продолжать диалог с Россией. Он также заявил, что Зеленскому стоит лично встретиться с Путиным.

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«Это было бы огромным достижением. Я верю, что президент Путин хотел бы что-то сделать», — подчеркнул Трамп.

Американские СМИ также обратили внимание на выражение лица Зеленского, передает НСН. В частности, такой материал опубликовал журнал Esquire.

Выражение лица украинского президента было «бесценным» в тот момент, отмечают журналисты. В твиттере, обсуждая этот случай, предположили, что Зеленский был охвачен «экзистенциальным ужасом».

Ранее Скабеева прокомментировала слова Трампа и Зеленского по поводу расшифровки их телефонного разговора, состоявшегося в июле и ставшего поводом для запуска процедуры импичмента американского лидера. Как сообщает ФАН, телеведущая посчитала забавным обещание Трампа опубликовать стенограмму разговора без редактуры.

«Там все нормально, чего прицепились с импичментом», — заявила Скабеева по поводу логики Трампа. Она также указала на то, что Зеленский считает их разговор с американским лидером «приватным и конфиденциальным».

Встреча Трампа и Зеленского прошла в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН в среду, 25 сентября. Помимо темы скандала с телефонным разговором, поднимался также вопрос оказания Штатами помощи Украине. Зеленский заявил, что его стране нужна поддержка, но не помощь.

«Нам не нужна помощь, нам нужна поддержка», — сказал он. Американский лидер, в свою очередь, призвал европейские страны сделать «гораздо больше» для Украине.

До этого в проект американского бюджета на 2020 финансовый год было внесено предложение о выделении около $400 млн на решение вопросов украинской безопасности, а также была разморожена помощь в размере $250 млн, целесообразность которой ранее Трамп ставил под сомнение.

В то же время американский президент во время своей речи на Генассамблее накануне заявил, что его не устраивает расклад, при котором основную поддержку Украине оказывают США.

Скандал вокруг телефонного разговора Зеленского с Трампом разгорелся в США после того, как газета The Washington Post со ссылкой на собственные источники сообщила, что сотрудник разведслужбы США подал жалобу руководству в связи с неосторожным разговором Трампа по телефону.

Трамп якобы дал своему собеседнику некое «обещание». При этом 22 сентября кандидат на пост американского президента от демократов Джо Байден заявил, что необходимо срочно провести расследование в отношении Трампа и узнать о его разговоре с украинским коллегой.

Байден подозревает, что Трамп мог злоупотреблять властью и давить на Зеленского. По его словам, президент Украины просто искал помощи у Соединенных Штатов, но его решили использовать в Вашингтоне.

«Это возмутительно», — подчеркнул Байден. По мнению претендента на пост главы государства, Трамп пытается очернить его, чтобы выбить из президентской гонки в 2020 году.

Сообщалось также, что Трамп якобы приказал заморозить выплату средств Киеву. Однако сам президент США заявил, что «ничего не задерживал». «Мы заплатили военную помощь, насколько мне известно», — сказал Трамп. Кроме того, он обвинил Байдена во лжи избирателям.

Министерство иностранных дел Украины отрицает заявления о давлении Трампа на президента Зеленского.