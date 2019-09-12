Есть лазейка: ГП рассказала об американском вмешательстве

В российской Генпрокуратуре считают, что американские власти планировали вмешиваться во внутренние дела России еще два года назад, заявил начальник правового управления ведомства Артур Завалунов во время заседания рабочей группы в Совете Федерации.

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Он отметил, что сотрудники Генпрокуратуры провели анализ закона Магнитского и выявили, что один из его пунктов подразумевает «ассигнование в фонд противодействия влиянию России в размере $250 млн в 2018-2019 годах». Эти деньги, по мнению правового управления, предназначались для «кибератак в странах НАТО и Евросоюза».

«То есть еще в 2017 году, используя акт Магнитского, Соединенные Штаты уже тогда предвидели, что они будут планировать поддержку средств массовой информации и неправительственных организаций, чтобы участвовать во вмешательства в наши внутренние дела», — приводит ТАСС слова Завалунова.

По его словам, в этом году деятельность таких иностранных организаций, как фонд «Свободная Россия» (США), Всемирный конгресс украинцев (Канада), Атлантический совет (США), была признана нежелательной, так как, считается, что она была направлена на вмешательство во внутренние дела государства. В свою очередь Минюст внес эти организации в соответствующий перечень летом 2019 года.

«Эти структуры проводят антироссийские информационные кампании, занимаются дискредитацией нашей страны, формированием общественного мнения о необходимости смены власти, созданием условий для дестабилизации социально-политической обстановки и эскалации протестных настроений в обществе», — обратил внимание представитель Генпрокуратуры, добавив, среди прочего, реализацию проектов «по подрыву экономических основ государства» и формирование российского образа, как страны агрессора.

В то же время Завалунов уверен, что власти западных стран могут нарушать суверенитет страны и в том случае, когда запрашивают данные граждан напрямую у таких провайдеров, как Google и Microsoft.

«Когда мы обсуждали нарушение фундаментальных прав и свобод человека в цифровой сфере, также, в частности, право неприкосновенности частной жизни, не раз обращали внимание на то, что представители компетентных органов в западных странах используют такие методы, как запрос напрямую у этих провайдеров на получение цифровой информации в отношении граждан, минуя компетентные органы других государств», — рассказал Завалунов.

По его словам, эта «лазейка» напрямую нарушает государственную независимость «в информационном пространстве, что недопустимо», так как создает условия для нарушения фундаментальных прав и свобод человека, в том числе, права на неприкосновенность частной жизни.

«Допуская неограниченную возможность для получения трансграничного доступа к информации, невозможно проводить анализ каждого конкретного случая на предмет необходимости и соразмерности применяемых мер», — пояснил он. Предполагается, что «государство должно быть уведомлено о применяемых мерах, в том числе лицах, в отношении которых они применяются». Эти лица, по его словам, не должны лишаться судебной защиты.

«Я бы хотел обратить внимание, здесь прозвучали тезисы о … Google, определенно, речь идет и о других провайдерах, которые используют свои площадки для, как они выражаются, распространения так называемой рекламы, что, скорее всего, является некой лазейкой для вмешательства в наши внутренние дела», — цитирует Завалунова РИА «Новости».

Несколькими днями ранее Роскомнадзор сообщил о том, что в день единого дня голосования выявил политическую рекламу на таких сайтах, как Google и Facebook. Такой контент на законодательном уровне запрещен в «день тишины». В связи с этим российские власти расценили эту рекламу как вмешательство во внутренние дела России, передает агентство.

«В день выборов, если бы вы посмотрели поисковую выдачу и сравнили поисковую выдачу поисковой машины «Яндекса» и поисковой машины Google на одинаковые запросы «выборы 2019», «за кого мне голосовать» и так далее, выдача была абсолютно разной. Именно поэтому мы говорим о том, что компания Google и компания Facebook намеренно пытались влиять на результаты выборов, которые прошли 8 сентября», — заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров.

При этом он отметил, что сотрудники ведомства заблаговременно до проведения выборов обсуждали с представителями этих компаний необходимость соблюдения российского законодательства. Жаров подчеркнул, что, исходя из этого, можно считать нарушение закона намеренным, передает РИА «Новости».

В свою очередь в Facebook сказали, что вся ответственность лежит на рекламодателях.