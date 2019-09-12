Русинская угроза: МИД Украины вызвал посла Чехии

Посол Чехии в Киеве Радек Матула был вызван в министерство иностранных дел Украины для дачи разъяснений. Недовольство украинского МИДа вызвала встреча чешского президента Милоша Земана с членами «Всемирного совета подкарпатских русинов», говорится на сайте внешнеполитического ведомства.

«Чешский дипломат отрицает любые призывы со стороны Чехии в отношении русинской автономии в Закарпатье и подтвердил поддержку территориальной целостности Украины в рамках международно признанных границ», — заявили в украинском МИДе.

При этом Прага подготовит официальное заявление по данному инциденту. В МИД Украины также подчеркнули, что «в будущем также будут решительно реагировать» на попытки «усомниться в суверенитете и целостности» страны.

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Ранее чешские СМИ сообщали, что Милош Земан обсуждал с делегатами-русинами вопросы «большей автономии Закарпатья».

Русины — группа восточных славян, проживающих на западе Украины, а также в восточной Словакии, Сербии, Польше, Венгрии и на северо-западе Румынии. Современная наука относит русинов как к украинцам, так и выделяет в самостоятельную народность.

Реакцию украинского МИДа не назовешь беспочвенной — проблема автономии Закарпатья в последнее время сильно обострилась. Еще в 2015 году русины Закарпатья потребовали признания своей национальности и автономии края через диалог с Киевом, передает НСН.

«Было мероприятие, и были приняты решения. Решения съезда преследуют цель: требовать признания русинов национальностью и требовать выполнения итогов референдума 1991 года об автономии путем диалога. Раньше этого не было. Сейчас основное — диалог, а не конфронтация», — заявил лидер подкарпатских русин Петр Гецко.

Он также напомнил, что после распада СССР в Закарпатье проходил референдум, по которому более 80% населения выступило в поддержку автономии региона.

В 2018 году стало известно, что Киев опасается повторения «донбасского сценария» на западе страны. По мнению украинских политиков, ряд территорий в Закарпатье могут отделиться и перейти к Венгрии.

В сепаратизме этнических венгров Закарпатья украинские СМИ и лидеры общественного мнения начали обвинять после того, как Венгрия начала выдавать гражданам Украины свои паспорта, передает ФАН.

Местное население при этом полагает, что Киев намеренно обостряет проблему автономии региона. «Если что-то такое начнется, то начнут делить шкуру неубитого медведя и русины, как раз таки которые крайне радикально настроены против Украины, и румыны, и чехи с поляками», — заявил ранее один из жителей региона, школьный учитель.

Чешский президент Милош Земан уже не в первый раз выступает с предложениями автономизации Украины. В марте 2019 года он заявил, что Украине стоит заняться децентрализацией власти через изменение конституции.

Земан отметил, что «разумное решение» ситуации на Украине было заложено в минских соглашениях. Однако, «к сожалению, они никем не соблюдаются», добавил президент Чехии.

Милош Земан известен своей дружественной позицией по отношению к России и непопулярными для западных политиков высказываниями. Первый всенародно избранный президент Чехии, он занял этот пост в 2013 году. До него чешских президентов избирал парламент. В 2018 году он повторно одержал победу на президентских выборах.

Второй срок президента станет последним в его политической карьере — он уже заявил в ходе встречи со своими сторонниками и членами избирательного штаба, что не будет менять конституцию Чехии, чтобы пойти через пять лет на третий срок.

Осенью 2018 года МИД Украины объявил консула Венгрии в закарпатском городе Берегово Матяша Силади персоной нон грата. Дипломату была вручена соответствующая нота, он покинул украинскую территорию в течение 72 часов. Украинско-венгерские отношения ухудшились после того, как в сети был опубликован видеоролик, на котором видно, как в венгерском консульстве в городе Берегово выдают паспорта Венгрии гражданам Украины, являющимся этническими венграми.