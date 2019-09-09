«Побудем ненормальными»: Шойгу и Лавров ответили главе Пентагона

Американское понимание «нормальности» государства странным образом коррелирует с поддержкой властями США революций по всему миру и с другими нарушения международного права – так главы МИД и Минобороны РФ Сергей Лавров и Сергей Шойгу прокомментировали слова главы Пентагона Марка Эспера о том, что Россия должна «вести себя как нормальная страна» – чтобы снискать уважение Запада.

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Вопрос главам российского военного и внешнеполитического ведомств был задан журналистами RT в ходе пресс-конференции с французскими коллегами. Дискурс касается фразы министра обороны США о том, что «было бы прекрасно», если бы Россия «могла вести себя как более нормальная страна, которая разделяет западные ценности».

«Если он так сказал, то я отмечаю, что он призвал нас действовать как нормальная страна, а не как Соединенные Штаты, поскольку в ином случае мы должны были бы, действуя как США, бомбить тот же Ирак, ту же Ливию в грубейшее нарушение международного права, должны были бы в государственном бюджете выделять миллионы на вмешательства в дела других стран», — пояснил Лавров.

Он также напомнил, что

Белый дом поручил Госдепартаменту выделять $20 млн в год для «продвижения демократии» в России.

«И мы должны были бы, наверное, поддерживать госперевороты — антиконституционные, вооруженные, как это сделали США со своими ближайшими союзниками в феврале 2014 года, когда украинская оппозиция под давлением радикалов, неонацистов разорвала соглашение, под которым стояли подписи стран — членов Евросоюза», — добавил дипломат.

Шойгу от себя ответил американскому коллеге, что, Москва вряд ли будет стремиться соответствовать критериям, заданным Вашингтоном.

«Трудно что-либо добавить. Единственное хочу сказать — мы, наверное, все-таки побудем пока «ненормальными», — заключил Шойгу.

Все началось с того, что 27 августа президент Франции Эммануэль Макрон во время выступления перед послами заявил о том, что отстранение Европы от России – стратегическая ошибка, передает НСН.

«Я думаю, что толкать Россию дальше от Европы — глубокая стратегическая ошибка. Потому что мы толкаем Россию либо в изоляцию, что создает напряжение, либо в союзничество с другими большими державами, как Китай. И это совсем не в наших интересах», — заметил глава республики.

В ответ на это Эспер сказал, что «лучшим способом двигаться вперед» могут стать действия России в соответствии с интересами западных стран, передает ФАН.

«Было бы прекрасно, если бы Россия могла вести себя как более нормальная страна, которая разделяет западные ценности, которые разделяют США, Франция и другие наши союзники по НАТО. России нужно изменить свое поведение и вести себя в соответствии с правилами и нормами, которые мы установили», — выразил уверенность военный.

В июле нынешнего года

Агентство США по международному развитию представило специальную программу «Противодействие влиянию Кремля» — CMKI.

Общей целью программы, созданной при участии Фонда противодействия российскому влиянию, обозначается «повышение устойчивости стран-партнеров» США.

Первым пунктом значится «противодействие усилиям по подрыву демократических институтов и верховенства закона», в рамках которого Вашингтон планирует «укрепить гражданское общество» и оказывать сопротивление попыткам Москвы «ограничивать и мешать независимой, неправительственной деятельности». Также США планируют усилить проверку соблюдения в России верховенства закона.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Соединенные Штаты мешают формированию многополярного мира. Данное заявление он сделал на заседании научного совета при Совете безопасности России. По словам Патрушева, мир переходит от «американоцентричной однополярности» к новому типу международных отношений на основе равенства и взаимной выгоды, но Вашингтон этому препятствует.

Стоит добавить, что в 2016 году Европарламент принял резолюцию «Стратегические коммуникации ЕС как противодействие пропаганде третьих сторон». В Брюсселе утверждали, что Россия финансово поддерживает оппозицию в ЕС. Москва назвала этот документ «деградацией представления о демократии» и опровергла обвинения в попытке вмешательства в выборы.