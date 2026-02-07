Дочь Тутберидзе сражается за историческую медаль Олимпиады. LIVE

21:32

Напомним правила командного турнира: в короткой программе выступают 10 команд, а в произвольную проходят только пять. Команды могут провести две замены фигуристов между короткой и произвольной программами. Спортсмены получают за свои прокаты баллы, которые затем переводятся в очки: за первое место даются 10 очков, за второе — девять, за третье — восемь и так далее. После этого очки, заработанные всеми фигуристами команды во всех программах, суммируются, и выявляются победитель и призеры Олимпийских игр.