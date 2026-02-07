Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаНападение в общежитии в Уфе
Спорт

Дочь Тутберидзе сражается за историческую медаль Олимпиады. LIVE

Фигурное катание. Олимпийские игры. Командный турнир. День 2. ОНЛАЙН

На Олимпийских играх — 2026 в Милане проходит командный турнир по фигурному катанию. Во второй день соревнований дуэты выступают с произвольным танцем, а мужчины-одиночники показывают свою короткую программу. Дочь Этери Тутберидзе — Диана Дэвис — в паре со своим супругом Глебом Смолкиным претендует на медаль в составе сборной Грузии. Раньше дуэт представлял Россию, но сменил спортивное гражданство в 2023 году. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию прокатов.

Трансляция
Автообновление
23:10

Этой ночью — в 00.05 мск — начнется произвольный танец в командном турнире на Олимпийских играх, где выступит дочь Этери Тутберидзе — Диана Дэвис — в паре с Глебом Смолкиным. Будем ждать вас в этом же онлайне!

23:08

Таким образом, в произвольные программы прошли сборные США, Японии, Италии, Канады и Грузии.

23:07

Таблица командного турнира по итогам коротких программ (нажмите на картинку, чтобы увидеть полностью):

23:05

Итоги короткой программы мужчин (нажмите на картинку, чтобы увидеть полностью):

23:04

Оценка Малинина — 98,00 балла. Это второе место после Кагиямы.

23:02

Малинин исполнил четверной флип, тройной аксель (чуть перекрутил этот прыжок, возможно, были мысли сделать четверной аксель; из-за этого приземление получилось тяжелым) и каскад четверной лутц + тройной тулуп. Судьи минусуют и пересматривают прыжки — Илья выезжал не суперуверенно. Видимо, фигурист решил не выкладываться по полной в командном турнире, и его можно понять. В концовке американец зажег под рэп-композицию в дорожке шагов и поразил публику сальто назад. Настоящий шоумен!

22:58

На льду — американский гений с русскими корнями Илья Малинин!

22:57

Оценка Кагиямы — 108,67 балла. Юма прыгает и кричит от счастья!

22:55

Великолепное выступление Кагиямы! Все было идеально. Юма изумительно чисто исполнил четверной тулуп + тройной тулуп, четверной сальхов и тройной аксель, все вращения — идеальны, дорожка шагов — тоже. Японский фигурист прыгал, как ловкая кошечка, — очень легко и мягко. И какое же скольжение показал Кагияма... Спасибо, Юма! Он подарил всем отличное настроение, показав зажигательный и стильный танец под джазовую композицию.

22:51

На льду — двукратный серебряный призер Олимпийских игр, японец Юма Кагияма!

22:50

Оценка ученика Тутберидзе Ники Эгадзе — 84,37 балла.

22:49

Эгадзе исполнил первым четверной сальхов, нотяжело выехал с прыжка и не смог добавить к нему тройной тулуп, как планировал. После этого фигурист сделал четверной тулуп и смог прицепить к нему тройной тулуп, сделав каскад! Финальный тройной аксель удался Нике безупречно. В концовке ученик Тутберидзе выложился по полной на дорожке шагов под возвышенный вальс с национальным грузинским колоритом. Молодец!

22:46

На льду — грузинский ученик Этери Тутберидзе Ника Эгадзе!

22:45

Оценка Кевина Аймоза — 88,05 балла.

22:44

Кевин Аймоз исполнил четверной тулуп (испытал небольшие сложности на выезде), каскад тройной лутц + тройной тулуп и тройной аксель. Также судьи придрались к одному из вращений — видимо, посчитали, что фигурист сделал недостаточно оборотов. В концовке француз так зажег в дорожке шагов под Леди Гагу, что публика аплодировала и кричала от восторга не переставая. Этот элемент судьи должны оценить по достоинству.

22:39

На льду — француз Кевин Аймоз.

22:38

Оценка Даниэля Грассля — 87,54 балла.

22:37

Грассль исполнил четверной лутц + двойной тулуп (глубоко наклонился корпусом вперед во время приземления с первого прыжка, но все-таки удержался на ногах), а также сделал четверной риттбергер (с небольшим недокрутом) и тройной аксель. Даниэль выступал под напряженное Tango Per La Liberta и блестяще сохранил образ на протяжении всей программы. Особенно зрителей поразили необычные позиции во вращениях, где итальянец показал потрясающую гибкость, за что удостоился отдельных аплодисментов.

22:33

На льду — Даниэль Грассль из сборной Италии!

22:25

На разминку вышла вторая группа мужчин.

22:24

Оценка Чжунхван Чана — 83,53 балла.

22:22

Чжунхван Ча сделал прекрасный четверной сальхов и каскад тройной лутц + тройной риттбергер, однако тройной аксель не получился — фигурист слишком рано раскрылся в воздухе (сделал «бабочку») и скрутил только одинарный аксель, который запрещен правилами в короткой программе и не будет засчитан. Очень жаль, ведь выступление под пронзительную композицию Rain, In Your Black Eyes выходило действительно впечатляющим.

22:18

На льду — Чжунхван Ча из Южной Кореи!

22:17

Оценка Цзинь Бояна — 84,15 балла.

22:16

Цзинь Боян исполнил четверной тулуп, тройной аксель и каскад тройной лутц + тройной тулуп (на приземлении со второго прыжка фигуриста зашатало, и он с трудом удержался на ногах). 28-летний фигурист, который собирается завершать карьеру, выдал свой максимум и заставил растрогаться своих партнеров по команде: Суй Вэньцзинь не смогла сдержать слез.

22:12

На льду — китайский фигурист Цзинь Боян!

22:11

Оценка Владимира Самойлова — 80,47 балла.

22:09

Браво, Владимир! Бывший россиянин исполнил четверной сальхов, тройной аксель (поборолся на выезде, но справился) и каскад тройной лутц + тройной тулуп. Самойлов завел публику под танцевальную музыку I Got a Power и Freestyler и по полной программе оторвался в дорожке шагов — даже проехался по льду, изобразив брейк-данс. В концовке фигурист поразил публику шикарным вращением, вытянувшись в вертикальный шпагат: зрители зашлись в овациях.

22:05

На льду — экс-россиянин Владимир Самойлов, который выступает за сборную Польши!

22:04

Оценка Стивена Гоголева за короткую программу — 92,99 балла.

22:03

Блестящее выступление Гоголева! Канадец чистейшим образом исполнил каскад четверной тулуп + тройной тулуп, четверной сальхов и тройной аксель. Стивен прекрасно выглядел в изысканном костюме в образе Джеймса Бонда и показал недюжинный артистизм, здорово попадал в акценты, зажигал в дорожке шагов и действительно отдал все силы.

21:57

Оценка Эдварда Эпплби — 69,68 балла. Это лучший результат британца в сезоне.

21:59

На льду — фигурист с русскими корнями Стивен Гоголев из Канады!

21:55

Эдвард чисто исполнил тройной аксель, каскад тройной лутц + двойной тулуп и тройной флип. Британский фигурист катался под известную, разрывающую душу песню Another Love, которая в конце неожиданно перешла в танцевальную версию для дискотек, чтобы спортсмен мог зажечь в дорожке шагов. Эдвард отдал все силы (особенно выложился на тройном акселе), и было видно, что ему немного не хватает энергии. Но британец справился для своего уровня отлично. Молодец!

21:50

Открывает выступления британский фигурист Эдвард Эпплби

21:45

Первая группа мужчин вышла на разминку.

21:35

Порядок выступления мужчин:

21:33

Сегодня в 21.45 мск мужчины-одиночники выступят с короткими программами, а в 00.05 дуэты покажут произвольный танец.

21:32

Напомним правила командного турнира: в короткой программе выступают 10 команд, а в произвольную проходят только пять. Команды могут провести две замены фигуристов между короткой и произвольной программами. Спортсмены получают за свои прокаты баллы, которые затем переводятся в очки: за первое место даются 10 очков, за второе — девять, за третье — восемь и так далее. После этого очки, заработанные всеми фигуристами команды во всех программах, суммируются, и выявляются победитель и призеры Олимпийских игр.

21:30

Здравствуйте, уважаемые любители фигурного катания! На Олимпийских играх проходит второй день командного турнира, в котором принимают участие 10 сборных, — США, Япония, Италия, Канада, Грузия, Франция, Великобритания, Южная Корея, Китай и Польша. Россию, к сожалению, не допустили, но в этих командах довольно много наших бывших соотечественников.

Так, за сборную Грузии выступает дочь Этери Тутберидзе — Диана Дэвис — в танцевальном дуэте с супругом Глебом Смолкиным. Ребята еще на прошлой Олимпиаде-2022 представляли Россию. Сборная Грузии в целом почти полностью состоит из бывших россиян — помимо Дэвис и Смолкина, это Анастасия Метелкина и Лука Берулава (парное катание), а также Анастасия Губанова (одиночное катание). Единственный грузин, который никогда не представлял сборную России, — это чемпион Европы Ника Эгадзе. Но и он долгие годы живет в Москве и тренируется у Этери Тутберидзе.

Грузия еще ни разу не выигрывала медаль Олимпиады в фигурном катании, так что возможный успех экс-россиян в составе этой сборной будет историческим.

Amanda Perobelli/Reuters
 
Теперь вы знаете
Долги по зарплате, вахта для молодежи и «налоговый декрет». Главные новости о рынке труда
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!