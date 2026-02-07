Дочь Тутберидзе сражается за историческую медаль Олимпиады. LIVE

Этой ночью — в 00.05 мск — начнется произвольный танец в командном турнире на Олимпийских играх, где выступит дочь Этери Тутберидзе — Диана Дэвис — в паре с Глебом Смолкиным. Будем ждать вас в этом же онлайне!
Таким образом, в произвольные программы прошли сборные США, Японии, Италии, Канады и Грузии.
Таблица командного турнира по итогам коротких программ (нажмите на картинку, чтобы увидеть полностью):
Итоги короткой программы мужчин (нажмите на картинку, чтобы увидеть полностью):
Оценка Малинина — 98,00 балла. Это второе место после Кагиямы.
Малинин исполнил четверной флип, тройной аксель (чуть перекрутил этот прыжок, возможно, были мысли сделать четверной аксель; из-за этого приземление получилось тяжелым) и каскад четверной лутц + тройной тулуп. Судьи минусуют и пересматривают прыжки — Илья выезжал не суперуверенно. Видимо, фигурист решил не выкладываться по полной в командном турнире, и его можно понять. В концовке американец зажег под рэп-композицию в дорожке шагов и поразил публику сальто назад. Настоящий шоумен!
На льду — американский гений с русскими корнями Илья Малинин!
Оценка Кагиямы — 108,67 балла. Юма прыгает и кричит от счастья!
Великолепное выступление Кагиямы! Все было идеально. Юма изумительно чисто исполнил четверной тулуп + тройной тулуп, четверной сальхов и тройной аксель, все вращения — идеальны, дорожка шагов — тоже. Японский фигурист прыгал, как ловкая кошечка, — очень легко и мягко. И какое же скольжение показал Кагияма... Спасибо, Юма! Он подарил всем отличное настроение, показав зажигательный и стильный танец под джазовую композицию.
На льду — двукратный серебряный призер Олимпийских игр, японец Юма Кагияма!
Оценка ученика Тутберидзе Ники Эгадзе — 84,37 балла.
Эгадзе исполнил первым четверной сальхов, нотяжело выехал с прыжка и не смог добавить к нему тройной тулуп, как планировал. После этого фигурист сделал четверной тулуп и смог прицепить к нему тройной тулуп, сделав каскад! Финальный тройной аксель удался Нике безупречно. В концовке ученик Тутберидзе выложился по полной на дорожке шагов под возвышенный вальс с национальным грузинским колоритом. Молодец!
На льду — грузинский ученик Этери Тутберидзе Ника Эгадзе!
Оценка Кевина Аймоза — 88,05 балла.
Кевин Аймоз исполнил четверной тулуп (испытал небольшие сложности на выезде), каскад тройной лутц + тройной тулуп и тройной аксель. Также судьи придрались к одному из вращений — видимо, посчитали, что фигурист сделал недостаточно оборотов. В концовке француз так зажег в дорожке шагов под Леди Гагу, что публика аплодировала и кричала от восторга не переставая. Этот элемент судьи должны оценить по достоинству.
На льду — француз Кевин Аймоз.
Оценка Даниэля Грассля — 87,54 балла.
Грассль исполнил четверной лутц + двойной тулуп (глубоко наклонился корпусом вперед во время приземления с первого прыжка, но все-таки удержался на ногах), а также сделал четверной риттбергер (с небольшим недокрутом) и тройной аксель. Даниэль выступал под напряженное Tango Per La Liberta и блестяще сохранил образ на протяжении всей программы. Особенно зрителей поразили необычные позиции во вращениях, где итальянец показал потрясающую гибкость, за что удостоился отдельных аплодисментов.
На льду — Даниэль Грассль из сборной Италии!
На разминку вышла вторая группа мужчин.
Оценка Чжунхван Чана — 83,53 балла.
Чжунхван Ча сделал прекрасный четверной сальхов и каскад тройной лутц + тройной риттбергер, однако тройной аксель не получился — фигурист слишком рано раскрылся в воздухе (сделал «бабочку») и скрутил только одинарный аксель, который запрещен правилами в короткой программе и не будет засчитан. Очень жаль, ведь выступление под пронзительную композицию Rain, In Your Black Eyes выходило действительно впечатляющим.
На льду — Чжунхван Ча из Южной Кореи!
Оценка Цзинь Бояна — 84,15 балла.
Цзинь Боян исполнил четверной тулуп, тройной аксель и каскад тройной лутц + тройной тулуп (на приземлении со второго прыжка фигуриста зашатало, и он с трудом удержался на ногах). 28-летний фигурист, который собирается завершать карьеру, выдал свой максимум и заставил растрогаться своих партнеров по команде: Суй Вэньцзинь не смогла сдержать слез.
На льду — китайский фигурист Цзинь Боян!
Оценка Владимира Самойлова — 80,47 балла.
Браво, Владимир! Бывший россиянин исполнил четверной сальхов, тройной аксель (поборолся на выезде, но справился) и каскад тройной лутц + тройной тулуп. Самойлов завел публику под танцевальную музыку I Got a Power и Freestyler и по полной программе оторвался в дорожке шагов — даже проехался по льду, изобразив брейк-данс. В концовке фигурист поразил публику шикарным вращением, вытянувшись в вертикальный шпагат: зрители зашлись в овациях.
На льду — экс-россиянин Владимир Самойлов, который выступает за сборную Польши!
Оценка Стивена Гоголева за короткую программу — 92,99 балла.
Блестящее выступление Гоголева! Канадец чистейшим образом исполнил каскад четверной тулуп + тройной тулуп, четверной сальхов и тройной аксель. Стивен прекрасно выглядел в изысканном костюме в образе Джеймса Бонда и показал недюжинный артистизм, здорово попадал в акценты, зажигал в дорожке шагов и действительно отдал все силы.
Оценка Эдварда Эпплби — 69,68 балла. Это лучший результат британца в сезоне.
На льду — фигурист с русскими корнями Стивен Гоголев из Канады!
Эдвард чисто исполнил тройной аксель, каскад тройной лутц + двойной тулуп и тройной флип. Британский фигурист катался под известную, разрывающую душу песню Another Love, которая в конце неожиданно перешла в танцевальную версию для дискотек, чтобы спортсмен мог зажечь в дорожке шагов. Эдвард отдал все силы (особенно выложился на тройном акселе), и было видно, что ему немного не хватает энергии. Но британец справился для своего уровня отлично. Молодец!
Открывает выступления британский фигурист Эдвард Эпплби
Первая группа мужчин вышла на разминку.
Порядок выступления мужчин:
Сегодня в 21.45 мск мужчины-одиночники выступят с короткими программами, а в 00.05 дуэты покажут произвольный танец.
Напомним правила командного турнира: в короткой программе выступают 10 команд, а в произвольную проходят только пять. Команды могут провести две замены фигуристов между короткой и произвольной программами. Спортсмены получают за свои прокаты баллы, которые затем переводятся в очки: за первое место даются 10 очков, за второе — девять, за третье — восемь и так далее. После этого очки, заработанные всеми фигуристами команды во всех программах, суммируются, и выявляются победитель и призеры Олимпийских игр.
Здравствуйте, уважаемые любители фигурного катания! На Олимпийских играх проходит второй день командного турнира, в котором принимают участие 10 сборных, — США, Япония, Италия, Канада, Грузия, Франция, Великобритания, Южная Корея, Китай и Польша. Россию, к сожалению, не допустили, но в этих командах довольно много наших бывших соотечественников.
Так, за сборную Грузии выступает дочь Этери Тутберидзе — Диана Дэвис — в танцевальном дуэте с супругом Глебом Смолкиным. Ребята еще на прошлой Олимпиаде-2022 представляли Россию. Сборная Грузии в целом почти полностью состоит из бывших россиян — помимо Дэвис и Смолкина, это Анастасия Метелкина и Лука Берулава (парное катание), а также Анастасия Губанова (одиночное катание). Единственный грузин, который никогда не представлял сборную России, — это чемпион Европы Ника Эгадзе. Но и он долгие годы живет в Москве и тренируется у Этери Тутберидзе.
Грузия еще ни разу не выигрывала медаль Олимпиады в фигурном катании, так что возможный успех экс-россиян в составе этой сборной будет историческим.