«Нелегитимный инструмент»: Захарова о новых санкциях США

Захарова дала негативную оценку новым санкциям США против России

Американские санкции, введенные в отношении России из-за отравления экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, являются нелегитимными, уверена официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, американские власти решили принять ограничительные меры, чтобы причинить ущерб финансовому сектору российской экономики. Однако Россия уже проявляла свою устойчивость к подобным мерам.

Второй пакет антироссийских санкций «по делу Скрипалей» не вызывает ничего, кроме сожаления, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

«Данное решение, о котором Вашингтон объявил в начале августа, ничего, кроме сожаления, не вызывает. Печально, что остатки былого российско-американского партнерства приносятся, если не сказать принесены, США в жертву внутриполитическим предвыборным обстоятельствам. <...> Мы по-прежнему убеждены, что санкции США — это нелегитимный инструмент давления не только на нашу страну, но и в принципе на все страны, к которым применяется подобный механизм», — сказала она на брифинге, комментируя вступление в силу второго пакета американских санкций.

По словам Захаровой, ограничительные меры введены для того, чтобы «нанести ущерб финансовому сектору и высокотехнологичным отраслям экономики». Однако Россия, обратила внимание дипломат, «не раз уже доказывала устойчивость к подобным внешним ограничениям».

«Как вы знаете, был предпринят целый ряд шагов для того, чтобы к этим странным, алогичным и деструктивным шагам западных стран приспособиться и провести целый ряд мер по безболезненной адаптации к внешним неблагоприятным факторам, которые носят искусственный характер», — добавила официальный представитель ведомства.

Захарова обратила внимание, что из-за санкций возможность нормализации двустороннего взаимодействия в дальнейшем будет только ухудшаться. «Еще раз повторю то, о чем мы говорили много раз, просто для тех, кто задумается в будущем о повторении подобных шагов: Россия никогда не примет навязываемые ей правила поведения по чьим-либо лекалам. <...> Пытаться разговаривать с Россией на языке ультиматумов просто бесполезно», — заключила Мария Захарова.

Указ о введении второго пакета антироссийских санкций в связи с отравлением бывшего офицер ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии был подписан президентом США Дональдом Трампом 1 августа. Ограничительные меры вводятся в отношении России, потому что она якобы нарушила американский закон о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его применения от 1991 года. В соответствии с этим же законом в августе 2018 года был введен первый пакет санкций.

Таким образом, новые меры, предпринятые американским правительством, предполагают ограничение участия американских банков на первичном рынке евробондов РФ. В то же время санкции коснутся и госкомпаний, а также вторичного рынка суверенного долга. «Директива запрещает банкам США участвовать в первичном рынке не выраженных в рублях суверенных долговых обязательств России, а также нерублевое долговое финансирование американскими банками», — сообщили в минфине США.

Кроме того, американские власти выступают «против предоставления займов, а также финансовой или технической помощи России международными финансовыми институтами, такими как Всемирный банк или Международный валютный фонд». Из-за вводимых санкций Россия не сможет привлекать банки США к размещению валютных еврооблигаций. Второй пакет ограничивает Россию в выпуске новых еврооблигаций в долларах США, поскольку долларовые платежи проходят через банк-корреспондент, а банки не могут участвовать в первичных размещениях российских валютных госбумаг.

Эти антироссийские санкции будут действовать как минимум год. Снять их можно только при определенных условиях, которые должна выполнить российская сторона.

В частности, чтобы снять санкции, Москве необходимо «предоставить надежные гарантии того, что она не готовится применить химическое оружие». Кроме того, Россия должна заверить США, что не будет использовать химическое оружие в дальнейшем, а также допустит «международных инспекторов проверить эти заверения».

Еще одним условием является выплата «компенсаций жертвам нападения в Солсбери».

При этом в Госдуме России отметили, что американские санкции так же, как и условия их отмены, надуманы и подчеркивают политизированность и предвзятость обвинений в отношении российской стороны.

«Конечно же, это все надуманные предлоги, еще раз показывают политизацию, ангажированность данных обвинений. Лишь бы найти повод ввести какие-либо санкции в отношении нашей страны», — заявил зампред комитета ГД по обороне Юрий Швыткин в комментарии РИА «Новости».

При этом Швыткин обратил внимание, что Россия не была допущена к расследованию инцидента с отравлением Скрипалей, который произошел 4 марта 2018 года в Солсбери. Кроме того, он отметил, что должные аргументы в части обвинения России в причастности к произошедшему, также не были представлены.

Отравление экс-офицера ГРУ и его дочери вызвало международный скандал. По мнению Лондона, к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом причастны российские спецслужбы. Москва, в свою очередь, категорически это отрицает и требует, чтобы ей предоставили возможность участвовать в расследовании.