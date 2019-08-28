«Нелегитимный инструмент»: Захарова о новых санкциях США

Второй пакет антироссийских санкций «по делу Скрипалей» не вызывает ничего, кроме сожаления, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

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«Данное решение, о котором Вашингтон объявил в начале августа, ничего, кроме сожаления, не вызывает. Печально, что остатки былого российско-американского партнерства приносятся, если не сказать принесены, США в жертву внутриполитическим предвыборным обстоятельствам. <...> Мы по-прежнему убеждены, что санкции США — это нелегитимный инструмент давления не только на нашу страну, но и в принципе на все страны, к которым применяется подобный механизм», — сказала она на брифинге, комментируя вступление в силу второго пакета американских санкций.

По словам Захаровой, ограничительные меры введены для того, чтобы «нанести ущерб финансовому сектору и высокотехнологичным отраслям экономики». Однако Россия, обратила внимание дипломат, «не раз уже доказывала устойчивость к подобным внешним ограничениям».

«Как вы знаете, был предпринят целый ряд шагов для того, чтобы к этим странным, алогичным и деструктивным шагам западных стран приспособиться и провести целый ряд мер по безболезненной адаптации к внешним неблагоприятным факторам, которые носят искусственный характер», — добавила официальный представитель ведомства.

Захарова обратила внимание, что из-за санкций возможность нормализации двустороннего взаимодействия в дальнейшем будет только ухудшаться. «Еще раз повторю то, о чем мы говорили много раз, просто для тех, кто задумается в будущем о повторении подобных шагов: Россия никогда не примет навязываемые ей правила поведения по чьим-либо лекалам. <...> Пытаться разговаривать с Россией на языке ультиматумов просто бесполезно», — заключила Мария Захарова.

Указ о введении второго пакета антироссийских санкций в связи с отравлением бывшего офицер ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии был подписан президентом США Дональдом Трампом 1 августа. Ограничительные меры вводятся в отношении России, потому что она якобы нарушила американский закон о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его применения от 1991 года. В соответствии с этим же законом в августе 2018 года был введен первый пакет санкций.

Таким образом, новые меры, предпринятые американским правительством, предполагают ограничение участия американских банков на первичном рынке евробондов РФ. В то же время санкции коснутся и госкомпаний, а также вторичного рынка суверенного долга. «Директива запрещает банкам США участвовать в первичном рынке не выраженных в рублях суверенных долговых обязательств России, а также нерублевое долговое финансирование американскими банками», — сообщили в минфине США.

Кроме того, американские власти выступают «против предоставления займов, а также финансовой или технической помощи России международными финансовыми институтами, такими как Всемирный банк или Международный валютный фонд». Из-за вводимых санкций Россия не сможет привлекать банки США к размещению валютных еврооблигаций. Второй пакет ограничивает Россию в выпуске новых еврооблигаций в долларах США, поскольку долларовые платежи проходят через банк-корреспондент, а банки не могут участвовать в первичных размещениях российских валютных госбумаг.

Эти антироссийские санкции будут действовать как минимум год. Снять их можно только при определенных условиях, которые должна выполнить российская сторона.

В частности, чтобы снять санкции, Москве необходимо «предоставить надежные гарантии того, что она не готовится применить химическое оружие». Кроме того, Россия должна заверить США, что не будет использовать химическое оружие в дальнейшем, а также допустит «международных инспекторов проверить эти заверения».

Еще одним условием является выплата «компенсаций жертвам нападения в Солсбери».

При этом в Госдуме России отметили, что американские санкции так же, как и условия их отмены, надуманы и подчеркивают политизированность и предвзятость обвинений в отношении российской стороны.

«Конечно же, это все надуманные предлоги, еще раз показывают политизацию, ангажированность данных обвинений. Лишь бы найти повод ввести какие-либо санкции в отношении нашей страны», — заявил зампред комитета ГД по обороне Юрий Швыткин в комментарии РИА «Новости».

При этом Швыткин обратил внимание, что Россия не была допущена к расследованию инцидента с отравлением Скрипалей, который произошел 4 марта 2018 года в Солсбери. Кроме того, он отметил, что должные аргументы в части обвинения России в причастности к произошедшему, также не были представлены.

Отравление экс-офицера ГРУ и его дочери вызвало международный скандал. По мнению Лондона, к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом причастны российские спецслужбы. Москва, в свою очередь, категорически это отрицает и требует, чтобы ей предоставили возможность участвовать в расследовании.