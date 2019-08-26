Поспорил о «восьмерке»: Трамп стоит за возвращение Москвы в G7

Дискуссия по поводу присоединения России к G7 на саммите организации, который в настоящий момент проходит во французском Биаррице, вызвала большие споры за совместным ужином глав государств. Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости вновь подключить Россию к формату. Его в этом вопросе поддержал премьер-министр Италии Джузеппе Конте, тогда как премьер-министр Японии Синдзо Абэ сохранил нейтралитет, остальные лидеры «семерки» выступили против предложения американского лидера, передает британская The Guardian.

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При этом само обсуждение о возможности возвращения России в клуб промышленно развитых стран в качестве восьмого члена была начата ранее даже не Трампом, а французским президентом Эмманюэлем Макроном. Во время визита во Францию президента России Владимира Путина он заявил, что РФ — «глубоко европейская держава», и Франция хочет видеть ее в формате G8.

В настоящее время в организацию входят семь стран: Великобритания, Япония, Германия, Канада, Италия, Франция, США.

Трамп же и ранее выступал с подобной идеей: в 2018 году на саммите «большой семерки» в Канаде он уже высказывал подобную мысль.

«Я бы рекомендовал [вернуть Россию]. Это им решать, конечно, но Россия должна быть на встрече, она должна участвовать. Понимаете, нравится вам это или нет, и это может прозвучать неполиткорректно, но в наших руках — управление миром», — говорил Трамп в своей речи.

В настоящее время лидеры стран расколоты в отношении Москвы, которую исключили из организации после референдума в Крыму в 2014 году. Так, канцлер Германии Ангела Меркель считает, что Россия была отстранена из-за причин, о которых нельзя забывать. Несмотря на то что, по ее словам, в Минских соглашениях по Украине есть прогресс, его пока недостаточно. Так называемые Минские соглашения были заключены в 2015 году. Их целью было установить мир на востоке Украины, где Киев проводит военную операцию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Пакет документов был согласован при участии России, Украины, Франции и Германии, которые представляют собой «нормандскую четверку». Москва неоднократно указывала, что не является стороной внутриукраинского гражданского конфликта, а также отмечала, что Киев отказывается от выполнения договоренностей.

Меркель вновь сделала подобное заявление во время обсуждения на саммите G7 темы России и Украины. «Я от имени Германии ясно дала понять, что мы нуждаемся в прогрессе в реализации минского процесса», — сказала она, отметив, что высказанная ею позиция была поддержана другими странами-членами «большой семерки».

В то же время британский премьер Борис Джонсон также занимает весьма осторожную позицию в отношении возвращения Москвы. Он заявил, что доводы за то, чтобы Москва была вновь была принята в состав «большой восьмерки», еще нужно найти.

В этом году исполняется 25 лет со дня, как Россия стала членом «большой восьмерки». Это произошло при президенте Борисе Ельцине, когда экономика России была слаба, а политическое влияние было небольшим. Считается, что это было сделано «авансом» для укрепления статуса президента России на международной арене.

Пока в дискуссиях о Москве и «восьмерке» речь идет лишь о возможном приглашении Москвы на саммит 2020 года в США. О полноценном членстве говорить нельзя , отмечал в беседе с «Газетой.Ru» программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев.

«Ни Макрон, ни Трамп не зовут Россию в качестве полноценного участника»,

— говорит эксперт, по словам которого речь идет о формате «7+1». Как предполагает Тимофеев, у стран «семерки» есть желание «пригласить Россию на саммит и высказать все претензии: речь не о том, что Россия возвращается».

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что РФ не ставит задачу непременного возвращения к формату «большой восьмерки». Он отметил, что многие вопросы, в том числе касающиеся глобальных мировых проблем в геополитике, безопасности или экономике, для России эффективнее решать в формате G20, в который входят такие гиганты, как Индия и Китай.