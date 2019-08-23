Зеленский одобрил: День флага Украины прошел под гимн бандеровцев

На Украине марш в честь Дня государственного флага начался под гимн бандеровцев. За передвижением колонн военнослужащих под музыку Украинской повстанческой армии (организация запрещена в России) (УПА), запрещенной в России, наблюдал президент страны Владимир Зеленский, пишет ТАСС.

Реклама

Церемония прошла на Софийской площади в центре Киева. После поднятия флага глава государства наградил военные подразделения лентами с почетными наименованиями, говоря главнокомандующим: «Берегите себя» и «Слава Украине».

Несмотря на то, что сцена была полностью оборудована для выступления Зеленского, он не стал произносить речь и удалился с мероприятия после того, как поприветствовал других представителей украинской власти.

По неизвестным причинам киевская полиция усилила меры безопасности на время праздника: над площадью летал вертолет правоохранителей, также на церемонию не пускали простых украинских граждан.

14 мая спор, касающийся распространения националистических идей на Украине, возник между телеведущим Владимиром Соловьевым и киевским журналистом Всеволодом Непогодиным.

В программе «Кто против?» на телеканале «Россия 1» Соловьев стал обсуждать с иностранным гостем бандеровцев и украинскую армию, после чего между ними вспыхнул конфликт. Разозлившись, российский телеведущий заявил, что тема нацизма популяризуется среди военнослужащих Украины, а лидера националистического движения Организация украинских националистов (ОУН, запрещена в России) Степана Бандеру в Киеве считают героем.

В свою очередь Непогодин подчеркнул, что украинцы воспринимают Бандеру как символ борьбы со «сталинизмом». «А какая альтернатива была?» — поинтересовался гость у Соловьева, тем самым пытаясь объяснить отношение бандеровцев к фашистам.

Ведущий закричал на приглашенного эксперта: «То есть ты, у меня в студии, говоришь то, что человек имел право воевать на стороне Гитлера, потому что это «альтернатива» борьбы? Пошел вон отсюда!» Непогодин не стал продолжать спор с Соловьевым и покинул съемки шоу, улыбаясь.

Отметим, что 1 января, под гимн бандеровцев прошел факельный марш в честь дня рождения лидера ОУН Степана Бандеры. Мероприятие, посвященное 110-й годовщине со дня рождения лидера националистического движения, прошло 1 января 2019 года на площади Независимости.

По данным агентства УНН, жители Киева и гости столицы прошли маршем от памятника Тарасу Шевченко до Майдана Независимости. Участники шествия били в барабаны и выкрикивали националистические лозунги.

Многие мировые политики отрицательно оценили чествование Бандеры. «Думаю, это большая проблема украинского правительства — прославление нацистского приспешника. Чудовищные преступления нацистов в ходе Второй мировой войны подлежат осуждению и не должны забываться. Любой, кто восхваляет и празднует подобные деяния, попирает память миллионов жертв нацизма», — заявил депутат Бундестага Петр Быстрон сайту kp.ru.

Осудил героизацию бандеровских нацистов и президент Чехии Милош Земан в своем твиттере — он призвал правительство Украины публично отречься от этого.

В 2018 году бывший президент Украины Петр Порошенко постановил, что день рождения Бандеры должен быть официальным государственным праздником. Также он внес поправки в закон «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты», по которым героями были признаны участники УПА, воевавшие на стороне гитлеровских захватчиков. После нововведения они стали получать те же социальные права и гарантии, какие были у участников Великой Отечественной войны, воевавших против фашистской Германии.

В МИД России подчеркнули, что таким образом экс-глава государства хотел добиться поддержки со стороны националистов на выборах. «Теперь нет сомнений в том, что станет фактором президентский кампании. Теперь гитлеровские помощники приравнены в правах к ветеранам. Вряд ли бойцы Красной армии могли представить, что украинские власти будут восхвалять политику пропитанную ксенофобией», — заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова агентству ФАН.

Официальный представитель МИД России тогда добавила, что в настоящее время украинскую государственность пытают построить вокруг Бандеры, забыв о жестоких действиях его последователей во времена ВОВ и игнорируя то, что организация тесно сотрудничала со спецслужбами фашистской Германии.