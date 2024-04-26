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В Германии оценили последствия передачи ATACMS Украине

Welt: дальнобойные ракеты ATACMS не изменят ход конфликта в пользу Украины

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U.S. Army

Дальнобойные ракеты ATACMS, переданные Соединенными Штатами Киеву, не помогут Вооруженным силам Украины (ВСУ) переломить ситуацию в ходе конфликта. Такую точку зрения высказал журналист Кристоф Ваннер для немецкого канала Welt.

Ваннер отрицательно ответил на «риторический вопрос» о том, изменят ли эти ракеты ход боевых действий в пользу Украины.

«Все в точности так, как постоянно можно слышать из Кремля, в том числе от Дмитрия Пескова. Он регулярно говорит, что западные поставки вооружений достигнут только одной цели: они продлят страдания украинцев», — подчеркнул журналист.

По его словам, Россия еще до объявления поставок ATACMS знала, что ВСУ их применяли, поэтому заявление США не застало Москву врасплох.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого The New York Times со ссылкой на источники писала, что Украина получила более 100 ракет ATACMS, тайно поставленных Соединенными Штатами, и уже использовала их в ходе боевых действий против России.

Ранее в Пентагоне признали, что Украина может применить ATACMS для ударов по Крыму.

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