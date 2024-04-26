В Германии оценили последствия передачи ATACMS Украине

Дальнобойные ракеты ATACMS, переданные Соединенными Штатами Киеву, не помогут Вооруженным силам Украины (ВСУ) переломить ситуацию в ходе конфликта. Такую точку зрения высказал журналист Кристоф Ваннер для немецкого канала Welt.
Ваннер отрицательно ответил на «риторический вопрос» о том, изменят ли эти ракеты ход боевых действий в пользу Украины.
«Все в точности так, как постоянно можно слышать из Кремля, в том числе от Дмитрия Пескова. Он регулярно говорит, что западные поставки вооружений достигнут только одной цели: они продлят страдания украинцев», — подчеркнул журналист.
По его словам, Россия еще до объявления поставок ATACMS знала, что ВСУ их применяли, поэтому заявление США не застало Москву врасплох.
До этого The New York Times со ссылкой на источники писала, что Украина получила более 100 ракет ATACMS, тайно поставленных Соединенными Штатами, и уже использовала их в ходе боевых действий против России.
Ранее в Пентагоне признали, что Украина может применить ATACMS для ударов по Крыму.