Власти Херсонской области назвали потери ВСУ за минувшие сутки

Российские войска за сутки уничтожили почти 90 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и пять лодок Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Херсонском направлении. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Подразделения группировки войск «Днепр» вели активную контрбатарейную борьбу, уничтожали беспилотники, живую силу и технику противника на правом берегу Днепра», — написал он.

По его словам, за минувшие сутки украинская армия потеряла до 30 боевиков, 89 разведывательных и ударных беспилотников, гаубицы М777 и Д-30, три станции радиоэлектронной борьбы, один склад боеприпасов, пять автомобилей.

23 апреля Сальдо сообщал, что ВСУ обстреляли город Каховка, в результате чего пострадали пять мирных жителей. По словам чиновника, три человека получили ранения во время обстрела рынка, два — жилого сектора. Они были доставлены в местную больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь, отметил он.

Ранее в Херсонской области заявили о психологической атаке на местных жителей от ВСУ.