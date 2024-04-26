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Власти Херсонской области назвали потери ВСУ за минувшие сутки

Губернатор Сальдо: ВСУ потеряли 89 БПЛА и пять лодок на Херсонском направлении

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Thomas Peter/Reuters

Российские войска за сутки уничтожили почти 90 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и пять лодок Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Херсонском направлении. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Подразделения группировки войск «Днепр» вели активную контрбатарейную борьбу, уничтожали беспилотники, живую силу и технику противника на правом берегу Днепра», — написал он.

По его словам, за минувшие сутки украинская армия потеряла до 30 боевиков, 89 разведывательных и ударных беспилотников, гаубицы М777 и Д-30, три станции радиоэлектронной борьбы, один склад боеприпасов, пять автомобилей.

23 апреля Сальдо сообщал, что ВСУ обстреляли город Каховка, в результате чего пострадали пять мирных жителей. По словам чиновника, три человека получили ранения во время обстрела рынка, два — жилого сектора. Они были доставлены в местную больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь, отметил он.

Ранее в Херсонской области заявили о психологической атаке на местных жителей от ВСУ.

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