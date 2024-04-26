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Пермяка осудили на десять лет за приготовление к поджогу военкомата

В Перми мужчина получил десять лет за приготовление к поджогу военкомата

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Shutterstock

Суд вынес приговор мужчине, который планировал поджечь военкомат. Об этом сообщает Центральный окружной военный суд.

По версии следствия, в 2022 году подсудимый подготовил все необходимое и предложил своего знакомому поджечь один из военных комиссариатов Перми. Вместе они предварительно осмотрели здание, чтобы найти самый удобный способ для осуществления плана.

Помимо этого, выяснилось, что в переписке с другим знакомым мужчина также предлагал поджечь военкомат. О деталях не сообщается.

В результате подсудимый не смог осуществить план, так как его поймали. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о подготовке к террористическому акту и склонению к нему других людей.

Фигуранта приговорили к десяти годам лишения свободы, из которых четыре он проведет в тюрьме, остальные — в исправительной колонии строгого режима.

На данный момент приговор не вступил в силу, поэтому любая из сторон может обжаловать его.

Ранее в Волгоградской области задержали двоих мужчин, готовивших теракты.

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