Cтала известна судьба долгосрочных накоплений при смерти участника программы

В случае смерти участника программы долгосрочных сбережений все его накопления, за вычетом уже выплаченных, наследуются. Об этом рассказали представители ЦБ на вебинаре для СМИ, отвечая на вопрос «Газеты.Ru».

«Эти сбережения подлежат единовременной выплате правопреемникам – в первую очередь детям, в том числе усыновленным, супругу и родителям (усыновителям), если участником в заявлении не были указаны иные правопреемники. Исключение составляют случаи, когда участнику ПДС уже была назначена пожизненная периодическая выплата – тогда средства не выплачиваются», — пояснили представители ЦБ.

По их словам, выплата правопреемникам осуществляется при обращении в течение шести месяцев со дня смерти участника ПДС в порядке, определенном договором долгосрочных сбережений.

Представители ЦБ отметили, что независимо от возраста участника эффективнее всего участвовать в ПДС вплоть до истечения 15 лет действия договора или достижения возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин (в зависимости от того, что наступит ранее). Тогда участник программы получит все преимущества: софинансирование со стороны государства в течение первых трех лет после уплаты первого взноса, ежегодный налоговый вычет, а также инвестиционную доходность, которая может быть выше в сравнении с обычным банковским вкладом. За последние семь лет накопленный размер инфляции в России составил 46,6%, а средневзвешенная доходность негосударственных пенсионных фондов (операторы ПДС) за указанный период — 48,4%.

Закон о программе долгосрочных сбережений (ПДС) вступил в силу с 1 января 2024 года. В рамках программы россияне платят добровольные взносы в НПФ, а фонд инвестирует их, обеспечивая доходность вложенных денег. Выплаты можно оформить как на свое имя, так и в пользу других людей. Получить деньги можно через 15 лет, или при достижении женщиной возраста 55 лет, мужчиной — 60 лет.

С начала 2024 года по 3 апреля россияне открыли в СберНПФ 280 тыс. договоров по программе долгосрочных сбережений, сообщил старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Руслан Вестеровский.