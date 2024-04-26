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Российские военные ударили по месту запуска дронов ВСУ в Херсоне

Подпольщик Лебедев: ВС РФ ударили по дому, с которого ВСУ запускали дроны

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Inna Varenytsia/Reuters

Российские Вооруженные силы ударили по дому в Херсоне, с крыши которого Вооруженные силы Украины (ВСУ) запускали беспилотники. Об этом заявил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, о доме, откуда запускали и контролировали дроны, сообщили местные жители. Он добавил, что разрушения получили пять частных домов, в которых находились украинские военные без разрешения собственников.

Лебедев добавил, что в Станиславе также зафиксировали большой взрыв по направлению к пристани.

До этого подпольщик рассказывал, что в селе Ивановка Николаевской области Украины зафиксировали удар. По его словам, по описанию направления, удар, вероятно, пришелся в пансионат «Полесье», где располагались Вооруженные силы Украины.

Также Лебедев сообщил об ударе ВС РФ по поезду ВСУ при выгрузке личного состава. По его словам, точные потери украинской армии пока не известны, однако на место происшествия прибыло «много» бригад скорой помощи.

Ранее на Украине заявили, что российская авиация стала сбрасывать в 16 раз больше бомб.

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