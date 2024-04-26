На Украине подтвердили уязвимость танков Abrams перед российскими дронами

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перестали использовать американские танки Abrams на поле боя из-за их уязвимости перед российскими беспилотными летательным аппаратами. Об этом написал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Максим Бужанский.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Парламентарий обратил внимание, что характер конфликта изменился, военная техника «ценой в миллионы» становится легкой добычей дрона за несколько тысяч долларов. По его словам, это очевидно.

Бужанский уточнил, что «неподходящим для классического использования» стал 31 американский танк. Передача танков Abrams и Leopard проводилась с целью «хоть как-то повысить бронепаритет» украинских войск.

Агентство Associated Press сообщало, что ВСУ отказались от использования американских танков M1 Abrams в зоне боевых действий из-за высокой уязвимости этих танков перед российскими дронами.

До этого сообщалось, что российские военные, которым удалось при помощи дрона «Ланцет» подбить танк Abrams в зоне проведения СВО, выслеживали машину в течение трех дней.

Ранее на Украине признали, что военная помощь США не остановит продвижение армии РФ.