«Единая Россия» зафиксировала масштабные DDoS-атаки на сервисы партии

«Единая Россия» зафиксировала масштабные DDoS-атаки на свои электронные сервисы. Об этом сообщила пресс-служба партии.

Парламентарии связали эту атаку с началом проведения международной патриотической акции «Диктант Победы», которую проводят во всех регионах и еще 60 странах мира.

По словам представителей партии, атакам хакеров подверглись адреса в подсетях партии и в домены edinros и ER.RU. Однако критически важная цифровая инфраструктура партии продолжает работу.

Как отметил координатор проекта партии «Историческая память», председатель комитета ГД по информационной политике Александр Хинштейн, специалисты вместе с Ростелекомом делают все необходимое, чтобы отразить хакерские атаки.

Хинштейн отметил, что хакерские нападки именно в день начала акции говорят о том, что противникам России важно подорвать стремления сохранить историческую правду и они пытаются помешать гражданам выражать уважение к памяти об истории Великой Отечественной войны.

«Единая Россия» проводит свой традиционный «Диктант Победы» на знание истории Великой Отечественной войны. На этот раз задания посвятят 80-летию полного освобождения Ленинграда, выходу советских войск на границы СССР, юбилеям писателей-фронтовиков, а также другим памятным датам.

20 апреля в России и за рубежом стартовала акция «Тотальный диктант». Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов, уже давно стал доброй традицией, объединившей несколько поколений россиян по всему миру, констатировал политолог, член экспертного клуба «Дигория» Марк Ананченков.

Ранее стало известно, что более 200 тысяч сайтов по всему миру оказались уязвимы перед хакерами.