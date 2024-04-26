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В Подмосковье годовалый ребенок вдохнул стик от айкоса и попал в больницу

В Подмосковье врачи спасли ребенка, вдохнувшего стик от айкоса

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Freepik.com

В Подмосковье годовалый ребенок попал в больницу после того, как вдохнул инородный предмет. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Родители обратились к медикам после того, как у ребенка появились хрипы и высокая температура. По словам старших членов семьи, мальчик вдохнул стик от айкоса. О деталях произошедшего не сообщается. Они решили, что это не причинит ребенку вред, поэтому сначала не реагировали на ситуацию.

«Врачи областного центра охраны материнства и детства смогли удалить стик через дыхательные пути, не делая дополнительных разрезов», – сообщается в публикации.

Специалисты предупредили родителей о том, что в будущем у ребенка может развиться пневмония из-за вредного инородного предмета.

Медики уже выписали пациента из больницы, на данный момент он лечится амбулаторно.

До этого в Подмосковье в желудке ребенка обнаружили 57 магнитов. Мальчику не потребовалось хирургическое вмешательство, так как медики извлекли опасные предметы эндоскопическим способом. По словам специалистов, с таким антирекордом в больнице еще не сталкивались.

Ранее в Гродно годовалая девочка проглотила 13 лампочек от елочной гирлянды.

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