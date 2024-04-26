Названо опасное заблуждение начинающих бегунов

Эксперт «Спортмастер PRO» Дмитрий Суханов в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, какую экипировку следует надевать любителям спорта для пробежек на улице в весеннее время года, когда солнечный день может резко смениться ветром с дождем. Эксперт посоветовал постепенно заменять элементы зимней одежды на весеннюю экипировку.

«Весной погода бывает переменчива: днем тепло, а утром и вечером еще прохладно. Многих начинающих бегунов это может вводить в заблуждение. Чтобы не простудиться, облегчать зимнюю экипировку следует постепенно, меняя слой за слоем на более легкий: сначала средний слой, затем термобелье и верхнюю одежду.

Рекомендуемый комплект — это термобелье, лонгслив, брюки и ветровка. Если на улице дождь или снег, вместо ветровки нужно надеть куртку с мембраной — она хорошо защитит от осадков. Шапку, бафф, носки, перчатки и другие аксессуары весной можно поменять на более легкие, так как по своему функционалу они отличаются от зимних», — сказал Суханов.

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