На севере Харькова произошел взрыв

На севере города Харьков на Украине произошел взрыв. Об этом сообщает украинское издание «Общественные новости» («Суспільні новини»).

До этого глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что население Харькова после начала СВО сократилось на 40% — примерно на 800 тыс. человек.

24 апреля Харьков полностью перестал генерировать электричество из-за уничтожения всех подстанций и ТЭЦ.

7 марта в Харьковской области Украины объявили обязательную эвакуацию из ряда населенных пунктов на Купянском направлении. Родителей с детьми обязали выехать из 18 населенных пунктов в Великобурлукской и Ольховатской общинах. Все жители должны покинуть еще 55 населенных пунктов, названия которых не приводились. Власти пообещали помочь местным жителям с расселением.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее стало известно, что из Харькова вывозят стратегические предприятия.