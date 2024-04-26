Министр обороны России Сергей Шойгу анонсировал скорое вступление Белоруссии в ШОС. С таким заявлением он выступил на совещании министров обороны стран — участниц ШОС в Астане, его слова приводит РИА Новости.

«Приветствуем получение Исламской Республикой Иран членства в Шанхайской организации сотрудничества и ожидаем, что в ближайшее время новым членом станет Белоруссия», — заявил он.

По словам Шойгу, присоединение новой страны станет «важным моментом в укреплении безопасности на пространстве ШОС» и «придаст дополнительный импульс совместной работе оборонных ведомств государств — членов организации».

До этого сообщалось, что вступление Белоруссии в ШОС могут одобрить на саммите в Астане.

ШОС была основана 15 июня 2001 года в Шанхае. С момента основания в состав организации входят Россия, Казахстан, Китай, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан, а в 2017 году к ним присоединились Пакистан и Индия. Иран стал девятым членом Шанхайской организации сотрудничества 4 июля 2023 года, несмотря на то, что находился в наблюдателях ШОС с 2005 года. Позднее вступление объясняется невозможностью вступать в международные организации из-за санкций ООН до 2016 года.

Ранее Шойгу анонсировал подписание двух соглашений между Минобороны России и Киргизии.